As previsões neste primeiro sábado de março para Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot.

Libra

Aproveite a maré para crescer, associar-se a pessoas poderosas e até mudar de emprego. Seu dom de comunicação abre portas para você. Você terá 31 dias cheios de amor e possibilidades com um parceiro mais estável, até planos de comprar uma casa ou apartament

Escorpião

Cuide do seu sistema nervoso, dos seus hormônios e continue com sua dieta alimentar. Mantenha uma atitude positiva e foque nos seus objetivos, você deve trabalhar no seu crescimento profissional para fechar novos negócios.

Sagitário

Você sentirá confusão em seu relacionamento, mas analise sua situação antes de tomar decisões drásticas. Para os solteiros, o amor do signo de ar está chegando. Você pagará dívidas anteriores e receberá dinheiro inesperado.

Capricórnio

Alguém do signo de Áries ou Leão vai te ajudar a crescer profissionalmente. Sua melhor compatibilidade amorosa é com os signos de Áries, Touro e Gêmeos. Cuidado com os excessos porque muitas festas te esperam.

Aquário

A possibilidade de comprar uma casa é forte, mas mantenha a discrição para evitar inveja. Evite possessividade e discussões com seu parceiro. Aproveite a conexão que os une porque uma gravidez surpresa surgirá em suas vidas.

Peixes

Desfrute de momentos românticos com o seu parceiro, é o momento ideal para formalizar o seu relacionamento. Cuide da sua saúde física e mental, pratique exercícios regularmente e mantenha uma atitude positiva.

Com informações do site Nueva Mujer