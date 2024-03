As previsões neste primeiro sábado de março para Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, de acordo com o tarot.

Áries

Lembre-se que nestes 31 dias você tem a oportunidade de construir um ativo para o seu futuro. Neste terceiro mês do ano as energias fluirão a seu favor também na questão da volta aos estudos. Você deve cuidar de problemas de infecção renal ou intestinal. Uma viagem por motivos de trabalho pode aparecer no caminho.

Touro

Meste mês de março você receberá mais abundância nos assuntos do seu próprio negócio e mudanças de emprego mais positivas. Cuidado com problemas de disputas familiares. Quanto à saúde, seu ponto fraco será o estômago e os rins.

Gêmeos

Serão 31 dias de muitas novas experiências em questões de trabalho e estudos. Seu ponto fraco serão os problemas hormonais nas mulheres de Gêmeos e os problemas renais nos homens de Gêmeos. Não pense mais no que não existe.

Câncer

Em termos de saúde, o seu ponto fraco serão os pulmões. Você deve ter cuidado com sua saúde e acima de tudo aprender a se alimentar de maneira mais saudável. Em termos de amor, você continuará com seu parceiro muito estável e conversará sobre formar um lar.

Leão

O mês de março é para se reinventar completamente e deixar tudo de negativo para trás. Cuide dos problemas cerebrais e nas costas. Procure seguir uma dieta alimentar e praticar mais exercícios para não ter problemas de ansiedade e depressão. Em termos de amor, março será um mês de conquistas passageiras.

Virgem

Este mês de março será de metamorfose para o seu signo, ou seja, de mudança em tudo relacionado à sua vida amorosa e profissional. Serão 31 dias que vão deixar uma marca na sua vida, por isso é muito importante que você pense sempre bem nas decisões que vai tomar.

Com informações do site Nueva Mujer