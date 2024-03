Açafrão: como o tempero pode ser um aliado contra doenças degenerativas

O açafrão, um tempero conhecido por sua cor vibrante e sabor distinto, tem emergido como um aliado promissor no tratamento de doenças degenerativas, como o Alzheimer. Um estudo recente publicado no Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics revelou que o extrato de açafrão pode desempenhar um papel significativo na melhoria da função cognitiva de pacientes com Alzheimer em estágios leves a moderados.

Durante 16 anos, os participantes receberam duas doses diárias de 15 mg de extrato de açafrão, mostrando melhorias notáveis em comparação com um grupo placebo. Este tempero, além de suas propriedades culinárias, possui ações anti-inflamatórias e antioxidantes, que podem justificar os benefícios observados na preservação da memória e na saúde cognitiva.

O poder do açafrão contra o declínio cognitivo

O açafrão, diferentemente da cúrcuma com a qual é frequentemente confundido, provém dos estigmas da flor Crocus sativus e tem sido utilizado historicamente como remédio natural para diversas condições, incluindo melancolia e depressão.

A distinção entre açafrão e cúrcuma é crucial, pois, apesar de suas propriedades medicinais semelhantes, são derivados de plantas diferentes. O estudo em questão destaca o açafrão não apenas como um complemento culinário, mas como um potencial tratamento complementar para doenças neurodegenerativas, oferecendo esperança para melhorar a qualidade de vida dos pacientes afetados.

Fonte: Metrópoles

É importante lembrar disso

Como ressaltado por nós em outras oportunidades, queremos lembrá-lo que embora seja positivo, o conteúdo disposto acima tem a finalidade apenas informativa e NÃO visa de nenhuma forma assegurar tratamentos, diagnósticos ou substituir as visitas regulares ao médico.

Não se esqueça de manter seus exames em dia e de buscar um centro de saúde em caso de qualquer suspeita.

