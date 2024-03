Significado dos sonhos: o que significa sonhar com dentes caindo? Imagem: Pexels/Arvind Philomin

Sonhar com um dente caindo é um dos sonhos mais comuns que existem, mas você sabe ao fundo o que essa imagem quer dizer?

Pensando em algo mais aberto e menos específico, sonhar com um dente significa, sobretudo, uma impotência na hora de enfrentar problemas pelo caminho. Pode ser que você esteja passando por alguma situação específica e não tenha forças suficiente para enfrentá-la.

Sonhar com dente mole

Outro tipo de sonho comum é sonhar com o dente mole, mas que ainda não caiu. Ou seja, este problema de impotência está apenas no começo e você não se sente capaz de enfrentar alguns desafios.

LEIA TAMBÉM: Cobra viva aparecendo no sonho? Veja o sinal por traz desse sonho e qual mensagem ele quer passar

Sonhar com dente pobre

Já o sonho com dente pobre pode indicar alguma coisa que você esteja tentando arrancar da sua vida. Neste caso, se atente a um possível relacionamento tóxico, seja com familiares, amigos ou algo mais amoroso.

Sonhar com dente caindo na mão

Se no sonho você observa que o seu dente caiu e está na sua mão, pode ser a indicação de uma fase transformadora que está começando e que você tem tudo sob o controle das suas mãos. Sinta-se segura para seguir em frente.

Sonhar com muitos dentes caindo

Um dos sonhos mais assustadores poder ser aquele em que vários dentes caem ao mesmo tempo. É mais um dos sonhos com dente que indica baixo autoestima e perda do controle sobre as situações da vida.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Significado dos sonhos: estes são os tipos de sonhos que podem ser interpretados como um presságio de morte

⋅ O que significa sonhar com o marido ou esposa traindo?

⋅ Traição? Aranha? Estes são os 10 sonhos mais comuns entre as pessoas