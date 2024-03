Seu Zé mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Para esse fim semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Zé Pelintra trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão – Cartas 29 e 28

Acredite na lealdade e boa vontade das pessoas, nem todo mundo quer só tirar vantagem. Ao saber diferenciar que é aliado verdadeiro, você para de perder tempo com quem não merece e pode celebrar suas vitórias sem medo.

Virgem – Cartas 36 e 5

Os caminhos se abrem para a sorte e ganhos importantes, principalmente na vida financeira. Não tenha medo de dar novos passos e receber aquilo do qual é merecedor. Chegou a sua vez de comemorar.

Libra – Cartas 15 e 7

Nem sempre as mudanças e as movimentações que a vida coloca no caminho trazem de cara a felicidade. Muitas vezes é preciso lidar com o desapego e isso não deixa de entristecer. É hora de acolher os sentimentos para assim poder superar e dar a volta por cima, não deixando o desanimo e melancolia fazerem você de refém e travando a vida.

Escorpião – Cartas 4 e 33

Quem mantém o lar resguardado, pode aproveitar as boas chances e a diversão tranquilamente e depois voltar para um lar seguro. Saia e desfrute do mundo e as coisas boas que ele tem a oferecer, mas sem esquecer de respeitar sua tranquilidade em casa.