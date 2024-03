Seu Zé mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Para esse fim semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Zé Pelintra trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Áries – Cartas 1 e 34

Você lapidou algo muito importante em sua vida e vai colher os bons frutos no amor e nos relacionamentos. Continue com virtude e sabedoria para construir com dedicação esse caminho positivo de felicidade.

Touro – Cartas 12 e 27

Momento de buscar a espiritualidade e ouvir os avisos. Preste a atenção na sua intuição porque as mensagens são importantes e podem prevenir você de algo.

Gêmeos – Cartas 23 e 10

Tem nó na vida que só quem sofre pode desatar. A responsabilidade é sua, mas isso não significa que quem o protege não está ajudando, pelo contrário, sua fortaleza é maior agora para desembaraçar qualquer dificuldade.

Câncer – Cartas 8 e 16

Prepare o coração para receber coisas boas também e não se feche tanto. Deixe-se surpreender pela alegria e comemore sem medo ao lado de quem ama você de verdade.