Os 3 perfumes que são os favoritos das mulheres sofisticadas e que duram o dia todo

Um dos detalhes mais importantes que uma mulher de classe alta exige de um perfume é não apenas o seu aroma exclusivo, mas também a sua durabilidade.

Este requisito de durar desde a manhã até a noite é difícil de cumprir, mas existem vários perfumes exclusivos que são essencialmente para o dia todo e aqui os mostramos.

Além disso, são fragrâncias exclusivas usadas por mulheres refinadas, então sempre que você as usar, se sentirá elegante e glamorosa.

Estes perfumes femininos são os ideais para você, então tome nota e procure por eles para ter milhares de sensações ao longo do dia:

Libre de Yves Saint Laurent

A primeira sugestão é um grito pela liberdade e sensualidade. Trata-se de uma fragrância de composição quente e envolvente, que combina a suavidade da baunilha de Madagascar com a profundidade do âmbar cinza e do almíscar. Libre deixa um rastro memorável, graças à sua durabilidade na pele e ao seu caráter distintivo.

Coco Mademoiselle da Chanel

É um dos favoritos das mulheres sofisticadas. Possui uma combinação requintada de notas orientais e amadeiradas. Além disso, seu aroma profundo e sensual é caracterizado pela presença de patchouli, com toques âmbar, baunilha e fava tonka, complementados por detalhes de rosa e jasmim em seu coração.

Idôle Le Perfume da Lancôme

É ideal para a primavera, pois traz uma frescura inconfundível. Suas notas principais são de rosa radical, jasmim aéreo e chipre limpo. Seu caráter exótico e envolvente a torna a escolha perfeita para qualquer ocasião, somada à sua durabilidade.