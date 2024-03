Mogno para morenas: 5 ideias para refrescar seu visual com a cor da atualidade

Mogno Está na moda e fica em harmonia com o seu tom de pele (Hairstyles on trend/Pinterest)

Nesta primavera-verão de 2024, vamos nos apaixonar pelo tingimento de mogno para morenas, o tom mais versátil e favorecedor para todas, pois nos faz parecer bronzeadas e jovens.

O que torna este cor especial é a bela fusão entre o castanho e o avermelhado, sem se inclinar demais para nenhum dos lados, dando vida ao seu cabelo de uma forma especial.

Cabelo mogno para morenas

Mogno uniforme

Como explicado pela Glamour, ele se encontra exatamente no meio do marrom e do cabelo ruivo, mas dá mais luminosidade ao rosto, parece chique e é favorável independentemente da tonalidade exata que você escolher. Apenas escolher o caoba clássico e aplicá-lo de forma uniforme em todo o cabelo fará diferença.

Mogno com luzes claras

Esta opção é mais voltada para o vermelho e é muito mais vistosa. Essa jogada de luzes, além de trazer modernidade, faz com que o cabelo pareça mais volumoso e denso, sem a necessidade de fazer muito esforço. É uma maneira simples de renovar o visual brincando com a cor.

Mechas mogno

Se não quiser em toda a base capilar, pode optar por refrescar sua imagem com mechas ou luzes no mesmo tom e o efeito será igualmente sedutor. Isso proporciona movimento e ilumina o rosto, mas a mesma fonte recomenda "fazê-las com 3 ou 4 tons mais claros, tendo como base um tom escuro e permitindo que as mechas mais claras se combinem entre si".

Mogno escuro

É a versão mais ‘apagada’ e séria do tom de mogno para morenas, que está tão em alta se você está procurando algo com menos retoques e clássico.

"Se o seu cabelo é naturalmente castanho e procura clareá-lo um pouco ou dar mais luminosidade à sua pele, optar por um tom sólido de mogno fará com que a variação de cor no seu cabelo seja muito discreta", apontam.

Mogno mel

É a mistura perfeita entre o melhor de dois mundos, a mogno que estiliza suas características e o mel que clareia para disfarçar linhas de expressão ou outras imperfeições. Você vai adorar.