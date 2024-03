Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo de 1 a 3 de março de 2024

Mais um fim de semana chegou e o horóscopo reserva surpresas importantes para todos os signos do zodíaco.

Confira as previsões para cada signo do zodíaco de 1 a 3 de março de 2024:

Áries

Fim de semana para organizar suas ideias para atingir seus objetivos pessoais. Lembre-se de ser mais gentil com as pessoas, pois você nunca sabe quando poderá precisar da ajuda delas.

Tenha cuidado com problemas hormonais ou do sistema nervoso, procure ir ao médico. Um amor que será muito compatível surge. Você viverá três dias de muito trabalho.

Você faz reparos em sua casa. Você pensa muito em casar ou constituir família, lembre-se que seu signo é fogo e é muito intenso, por isso recomendo que você pense antes de agir para não se arrepender depois.

Touro

Seu signo é complicado com relacionamentos amorosos e quase sempre você acaba brigando com seus ex ou atuais, mas este final de semana é ideal para desabafar todos aqueles rancores que guardou.

Você terá três dias de muito trabalho. Cuide do seu intestino ou estômago, procure fazer uma alimentação mais saudável. Você ganha dinheiro extra por uma dívida do passado. Você considera se mudar ou consertar onde mora.

Você está em um momento de sorte para o seu signo, então é uma boa hora para começar um negócio ou mudar de emprego. Presentes. Cuidado com perdas ou roubos e atenção nas ruas. Não confie tanto nos colegas de trabalho, um deles não tem boas intenções.

Gêmeos

Sexta-feira de muita sorte na sua vida profissional, lembre-se que seu signo está em um momento de progresso econômico, então não hesite em buscar um bom emprego ou abrir um negócio.

Além disso, um fluxo de energia positiva chegará até você. Um ex pode retornar em sua vida, mas para nada sério. Procure organizar seu armário e tirar o que não usa mais para que as energias sejam completamente renovadas em sua vida. Um animal de estimação em sua vida.

Você envia seu carro para ser consertado. Alguns casais estão com a fertilidade em alta. Procure procurar pessoas positivas em sua vida para que elas te encham de boas ideias e deixem de lado as negativas, então comece a selecionar melhor as pessoas ao seu redor. Seu ponto fraco em termos de saúde será o estômago.

Câncer

Você terá muitas ocupações pessoais ou a necessidade de colocar seu trabalho em ordem. Sexta-feira de mudanças e organização no lar o que atrairá boas energias em sua vida.

Convites e reuniões com pessoas na sua vida. Tenha cuidado com problemas intestinais ou úlceras, procure ir ao médico para evitar complicações.

Sábado para estar com sua família ou amigos. Você se lembra de muitos amores do passado, tente não reviver tanto esses momentos e foque apenas no presente. Um novo negócio ou projeto.

Leão

Você planeja fazer uma viagem e essa é uma fase de constante movimento energético e isso faz com que você tenha a ideia de explorar novos rumos.

Nesta sexta-feira você terá uma surpresa no ambiente de trabalho. Uma nova oportunidade para quem está procurando emprego.

Fertilidade e alta. Quem está solteiro conhecerá um amor que será muito compatível. Tenha cuidado com as perdas, não seja tão descuidado.

Procure passar muito perfume para atrair a boa sorte.

Virgem

Você desfrutará de uma boa sorte em tudo que fizer, lembre-se que quando o seu signo passa por momentos difíceis sempre vem uma recompensa.

Planos para uma viagem. Você receberá um reconhecimento no trabalho, apenas tente não se gabar para não atrair más energias, lembre-se que é sempre melhor compartilhar suas conquistas apenas com pessoas de muita confiança.

Um amor do passado deseja voltar, tente conversar com aquela pessoa e fechar aquele círculo que estava te impedindo de avançar na sua vida pessoal.

Sábado para sair com seu parceiro ou com amigos e se divertir. Domingo para resolver problemas em sua casa ou carro. Você terá uma revelação através de um sonho.

Libra

Suas energias estarão um tanto confusas a partir desta sexta-feira, por isso você deve ter muito cuidado com tudo o que diz para não ter problemas no futuro.

Lembre-se que você não deve ser tão dramático e não levar para o lado pessoal o que lhe dizem, é melhor manter uma postura de indiferença diante de situações que você não pode controlar.

Novos cursos e atividades. Fertilidade em alta. Você é muito bom em ajudar os outros, mas às vezes seus amigos abusam de você, por isso é hora de saber diferenciar gentileza e exploração.

Procure ter uma mente muito positiva para alcançar o que tanto deseja. Cuide da saúde.

Escorpião

Fim de semana de se reinventar em todos os sentidos. Lembre-se que você deve pensar no seu futuro. Lembre-se que o casal perfeito não existe, o amor sempre acontece onde menos se espera e temos que aceitar os defeitos e virtudes de quem se ama, sempre com respeito em primeiro lugar.

Você está passando pelo momento perfeito para abrir um negócio ou tocar um projeto importante. Você recebe boas notícias de um membro da família.

Lembre-se que estamos no mês da mudança e dar um novo visual à sua casa pode purificar as energias. Procure descansar e passar os melhores momentos com sua família. Beba bastante água natural e evite álcool.

Sagitário

Durante todo o final de semana as energias positivas estarão ao seu lado. Você tem muitas atividades planejadas, apenas procure administrar bem seu tempo e gastos para não ter que se privar de qualquer coisa.

Alguns amigos estão procurando você para convidá-lo. Uma viagem. Sexta-feira com muito trabalho e em busca de mudança de cargo. Lembre-se que não é bom ficar com raiva, por isso entre em contato com a natureza.

Se puder, grite e chore para expulsar do seu corpo toda aquela energia negativa que só faz mal. Você se encontra com sua família. Cuide de problemas renais e previna infecções sexuais. Aproveite o tempo livre para fazer mudanças no quarto ou esvaziar o armário para renovar as energias.

Capricórnio

Você resolve muitas tarefas pendentes e deve organizar melhor o seu tempo para não se sobrecarregar de estresse. Alguém se prepara para convidar para um evento ou fazer uma viagem.

Você corrige alguns pagamentos atrasados. Não pense em coisas que não existem mais, lembre-se que apaixonados capricornianos são muito ciumentos e isso causa problemas ao parceiro, então relaxe e aproveite o amor.

Cuide de problemas nas costas ou nas pernas, lembre-se que seu ponto fraco são as lesões musculares. Sábado de atividades junto a quem ama. Você resolve questões jurídicas a seu favor.

Aquário

Sexta-feira de muito trabalho e reuniões para troca de emprego ou novos projetos, então preste muita atenção e seja participativo.

Chance de sair para se divertir, apenas tente controlar sua forma de consumir bebidas alcoólicas. Pare de esperar por aquela pessoa que não o corresponde romanticamente, é melhor sair e conhecer gente nova.

Cuide de problemas estomacais ou intestinais, procure ir ao médico. Cuidado com as fofocas, lembre-se que o seu signo nunca fica calado e isso às vezes gera problemas com os amigos.

Peixes

Você ganha dinheiro extra ou reconhecimento de trabalho. Você está na sua melhor fase, então tente aproveitar ao máximo e aproveite cada momento com quem ama.

Não procure mais tanto o amor e deixe fluir. Você faz pagamentos. Não fique mais na defensiva, lembre-se que nem todo mundo quer machucar você.

Sábado para fazer alterações ou reparos em sua casa. Um pedido de alguém importante. Como seu aniversário está próximo, é melhor atrair mais energias positivas com pensamentos otimistas.