Como combinar um suéter depois dos 40 anos com elegância? 4 dicas para o seu look

A idade não deve ser motivo para nos inibir de nada, e é por isso que te contamos como combinar um suéter depois dos 40 anos sem deixar de parecer elegante.

É uma peça que amamos para o dia a dia devido ao seu conforto e charme, no entanto, existem certas dicas para sair do tédio com esses básicos que não podem faltar em nenhum guarda-roupa.

Como combinar um suéter depois dos 40 anos?

Monocromático

Uma das máximas mais importantes a seguir é combinar cores e adotar um estilo monocromático, o que traz sofisticação ao seu visual. Isso faz com que você pareça mais estilizada, pois cria o efeito óptico de que é mais alta e magra, assim como, ao ver um mesmo tom, imediatamente se reconhece como um look mais elegante.

Com uma peça de destaque

O suéter também pode ser o ponto neutro em seu visual se você usar uma peça que seja o destaque e eleve o nível do seu look, como uma saia de couro ou uma calça do mesmo material. Imediatamente será criado um equilíbrio muito favorável, que te fará sair do básico.

Com jeans largos

Outro detalhe que também pode acertar completamente é usar calças largas ou boca-de-sino, que dão um efeito mais glamouroso a qualquer visual. Dessa forma, sem muito esforço, você pode ter um visual nota 10. Outra dica, especialmente se você tem seios grandes, é usar um suéter com decote em V para alongar o pescoço.

Use um cinto

Por último, não se esqueça de marcar a sua cintura para preservar as suas curvas e fazer com que a sua silhueta pareça chamativa.

Como combinar um suéter depois dos 40 anos sem deixar de parecer elegante não se refere apenas ao uso de outras peças, mas também a como os pequenos detalhes fazem a diferença.