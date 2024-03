As previsões do tarot para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta primeira sexta-feira de março.

Sagitário

É hora de empreender, de fechar contratos e conseguir uma promoção profissional; Você pode tirar vantagem do fato de ser o fogo do zodíaco. “O Mundo” é a sua carta de tarot, que lhe dá autoconfiança e o leva a ser melhor em tudo o que faz. Seus números da sorte desta semana são 03 e 07. Laranja e branco irão ajudá-lo a brilhar para atingir seus objetivos e não olhar para trás. Seus dias mágicos são 03, 05, 11, 12, 21 e 27. Áries, Leão e Capricórnio são os signos mais compatíveis para o amor

Capricórnio

A carta “Temperança” convida você à perseverança e paciência. Este mês você alcançará o crescimento profissional, não tenha medo de dar um passo adiante. Os números 05 e 16 trarão sorte na área financeira. Prepare-se para um aumento ou até mesmo uma nova fonte de renda. Aproveite os dias 01, 07, 09, 15, 21, 23 e 27 para tomar decisões importantes sobre novos projetos.

Aquário

A boa sorte sorri para você, aproveite a oportunidade para procurar um emprego com melhor remuneração. Lembre-se que seu talento e profissionalismo valem ouro. A carta “Julgamento” marca o seu caminho na transformação deste mês. Sagitário, Touro e Gêmeos serão seus aliados para lhe fornecer apoio incondicional. Seus números mágicos são 17 e 31, jogue com eles e você ganhará. As cores amarela e laranja energizarão sua aura.

Peixes

O mês do seu aniversário chega com a energia avassaladora do cartão “A Torre”, anunciando progressos sem precedentes na sua vida profissional e económica. Lembre-se que a energia do universo está a seu favor. Laranja e vermelho irão ajudá-lo a se reinventar e alcançar o sucesso. Seus números da sorte são 12 e 24. Experimente seu estilo, ouse mudar sua imagem e explore novas oportunidades.

