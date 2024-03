As previsões do tarot para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta primeira sexta-feira de março.

Áries

No mês de março, a carta do tarot “O Sol” irá dominar você. Você terá dois golpes de sorte e uma mudança positiva está chegando em sua vida. Seus melhores dias serão 1º, 07, 08, 13, 20, 21 e 27 de março. Seus números mágicos são 03 e 13, e suas cores são vermelho, laranja e amarelo. Os signos compatíveis com você são Leão, Sagitário e Capricórnio. Seu arcanjo protetor é Miguel.

Touro

Você obteve a carta “O Imperador”, que indica que será um mês repleto de conquistas profissionais. Seus melhores dias serão 2, 05, 10, 20 e 26 de março. Suas cores de abundância são o azul e o branco, seus números mágicos são 15 e 30 e seus signos compatíveis são Virgem, Capricórnio e Aquário. Seu arcanjo protetor é Gabriel. Você é o signo de caráter mais forte e, acima de tudo, o mais teimoso.

Gêmeos

No horóscopo do tarot você tem a carta “A Carruagem”, que neste mês de março recomenda que você siga sempre em frente e nunca duvide da sua capacidade de realizar o seu trabalho. Seus números mágicos são 02 e 21, suas cores de prosperidade são o amarelo e o vermelho e seus melhores dias são 1º, 08, 15, 21 e 28 de março. Seus signos compatíveis são Aquário, Libra e Sagitário. Seu arcanjo protetor é Uriel, é o melhor mês de março para o seu signo em questões de crescimento pessoal.

Câncer

Você recebeu a carta “Ás de Ouros” no horóscopo do tarot, que simplesmente informa que este mês de março é seu e que toda a boa sorte estará ao seu redor. Seus melhores dias são 01, 07, 10, 19, 21 e 28. Suas cores da abundância são o verde e o laranja, seus números mágicos são 08 e 14 e seus signos compatíveis são Câncer, Escorpião e Peixes. Seu arcanjo protetor é Rafael.

Com informações do site Nueva Mujer