Ano Bissexto: a coleção de chás Adagio que celebra o ano bissexto de forma mística

Sempre inovando e aproximando a cultura do chá para pessoas de todas as idades e gostos, a Adagio Teas apresenta a Leap Year Collection, uma linha revolucionária que inclui uma infusão única e com design holográfico inovador, perfeita para desfrutar deste especial ano bissexto que ocorre a cada quatro anos. Algo místico, moderno e com história.

O design foi inspirado no "ano da confusão" criado por Júlio César em 46 a.C., para corrigir uma divergência do calendário lunar de Roma com as estações, originando permanentemente este sistema.

ADAGIO TEAS

Os detalhes no estilo "ano bissexto"

Esta nova coleção Leap Year inclui a edição limitada do seu Doypack Leap Cherry, uma infusão projetada exclusivamente para esta ocasião, que combina cerejas, hibisco, rosa mosqueta, pedaços de maçã e confetti, oferecendo uma experiência cheia de nuances que celebra momentos especiais com este design inovador. A coleção também inclui um Pack 5 cores bissexto 2024, que oferece uma experiência de degustação única com cinco dos sabores mais populares da Adagio Teas, apresentados em uma caixa inovadora projetada especialmente para o dia 29 de fevereiro.

ADAGIO TEAS

O Leap Year estará disponível apenas na quinta-feira, 29 de fevereiro, em Adagio.cl e nas lojas físicas, proporcionando aos amantes de chá a oportunidade de desfrutar dessa experiência única, que combina sabores incríveis e design inovador. Além disso, haverá um desconto exclusivo de 29% para compras online da coleção, um toque especial.