A forma mais simples de fazer unhas ‘francesinha’ elegante e muito romântica em 5 minutos

A francesinha é uma das formas clássicas de manter suas unhas elegantes e sutis. Mas o tempo de usar apenas o branco para a linha já passou.

Nos últimos tempos, temos visto várias francesinhas com a linha em cores pastel, com a linha diagonal ou até mesmo com cores completamente opostas como preto ou vermelho.

Mas todas elas têm algo em comum: a base da unha em um tom nude rosado tão favorecedor e agradável, que é o melhor para disfarçar o crescimento da unha devido à sua semelhança com a cor da pele.