6 perfumes femininos QUE FICAM NO CORPO POR MUITAS HORAS para usar no calor Imagem: Pexels/Tarek Shahin

Depois de alguns dias de temperaturas amenas, o clima voltou a subir, ao menos na região Sudeste do Brasil. E se você está preparando os looks mais fresquinhos para estes dias de calorão, confira os perfumes mais indicados.

Segundo o canal no Youtube ‘Perfumando-se’, as seis fragrâncias a seguir são as que mais fixam no corpo durante os dias quentes.

Metallique - Tom Ford

As notas de topo são: Aldeídos, Pimenta Rosa e Bergamota. As notas de coração são: Heliotrópio, Espinheiro branco e Lírio-do-Vale. As notas de fundo são: Baunilha, Ambreta, Bálsamo do Peru e Sândalo.

Essencial - Natura

As notas de topo são: Mandarina, Cítricos, Maçã e Notas Verdes. As notas de coração são: Jasmim Egípcio, Pêssego, Rosa Chá, Gengibre e Violeta. As notas de fundo são: Âmbar, Almíscar, Cedro, Sândalo e Caramelo.

Life Calm - Hinode

As notas de topo são: Bergamota, Pimenta Preta e Sálvia. As notas de coração são: Folha de Violeta, Pralinê e Frésia. As notas de fundo são: Almíscar Branco, Sândalo e Musgo de Carvalho.

Kaiak O2 - Natura

As notas de topo são: Notas Aquosas, Limão, Pimenta Rosa, Hortelã, Bergamota, Gengibre, Pimenta, Priprioca e Noz-moscada. As notas de coração são: Vitória Régia, Jasmim e Rosa. As notas de fundo são: Almíscar, Cedro e Âmbar.

Egeo Hit - O Boticário

As notas de topo são: Manga, Damasco, Gelo, Pera, Mandarina, Bergamota Siciliana e Limão Italiano. As notas de coração são: Pêssego, Magnólia, Peônia, Madeiras Preciosas e Violeta. As notas de fundo são: Notas Doces, Almíscar, Âmbar e Evernil.

Humor On-line - Natura

As notas de topo são: Cassis, Pomelo, Laranja, Pimenta Rosa, Capim-Limão ou Citronela, Bergamota, Hortelã, Ruibarbo e Pimenta Preta. As notas de coração são: Rosa e Gerânio. As notas de fundo são: Almíscar, Madeira Clara, Musgo, Âmbar e Vetiver.

