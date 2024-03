6 dicas para se comunicar de forma inclusiva com pessoas com deficiência auditiva

Pessoas com deficiência auditiva enfrentam grandes desafios na hora de se comunicar. Elas precisam fazer um esforço maior para acompanhar conversas e desfrutar de diálogos mais fluidos.

Por isso, a GAES, líder em saúde auditiva no mundo, compartilha algumas dicas e recomendações práticas para melhorar a comunicação com pessoas com deficiência auditiva.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 5% da população mundial (430 milhões de pessoas) sofre de perda auditiva e requer reabilitação (432 milhões de adultos e 34 milhões de crianças). Estima-se que, em 2050, esse número ultrapassará os 700 milhões (uma em cada dez pessoas).

Da mesma forma, os órgãos de Saúde Pública indicam que a perda auditiva afeta aproximadamente 10% da população. Dentro desse percentual, 5% tem uma perda auditiva leve, 3% uma perda auditiva moderada, 1,5% uma perda auditiva severa e 0,5% uma perda auditiva profunda.

Aqui estão os conselhos para simplificar a comunicação nessas situações:

Diminuir a velocidade da voz e vocalizar com maior clareza para facilitar a compreensão, e sempre seguindo um ritmo tranquilo. O mais recomendável é não comer nem fumar enquanto se fala, isso também ajudará a que a mensagem chegue de forma mais clara.

A linguagem corporal é de vital importância para uma melhor compreensão dos interlocutores com perda auditiva. Isso ocorre porque o fator visual é o canal primário de comunicação em pessoas com deficiência auditiva, portanto, o uso de sinais e gestos facilitará a conversa.

Olhar diretamente para a pessoa enquanto se fala, dessa forma, evita-se desvios de som e garante que a mensagem seja recebida corretamente. Caso a mensagem não seja compreendida, é aconselhável repeti-la utilizando palavras simples e diretas, evitando termos técnicos.

Quando mais de duas pessoas participam de uma conversa, o mais aconselhável é estabelecer e respeitar os turnos para intervir, para que não falem todos ao mesmo tempo.

Eliminar, na medida do possível, o ruído de fundo durante uma conversa com uma pessoa com perda auditiva. Por exemplo, os produzidos por eletrodomésticos como televisão, liquidificador, rádios, etc. O melhor é desligá-los para melhorar a comunicação, pois evita-se interferências e minimizam-se as possibilidades de que a mensagem se distorça. É importante ressaltar que atualmente alguns aparelhos auditivos possuem tecnologia que permite reduzir significativamente o ruído ambiente através de supressores de ruído, permitindo que as vozes sejam ouvidas de forma muito mais clara.

Usar um tom de voz normal, especialmente se o interlocutor estiver usando aparelhos auditivos. Se mesmo usando próteses auditivas, a pessoa não ouvir bem, é recomendado elevar a voz, mas nunca gritar. Também é importante não interromper a pessoa com perda auditiva e deixar que termine suas frases respeitando seu tempo.

"No GAES, acreditamos que a inclusão é um dos desafios mais importantes para melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência auditiva. Gerar consciência sobre este tema na sociedade, através de informação educativa que contribua para uma comunicação mais inclusiva, é fundamental. Essa sensibilização é muito importante para o bem-estar daqueles que têm dificuldades auditivas, considerando o estigma associado ao uso de termos como "deficiência": a educação da comunidade é fundamental." — Marilia Costa, fonoaudióloga da GAES Equador.

É importante destacar que a comunicação é fundamental para a qualidade de vida de todas as pessoas, especialmente daquelas com deficiência auditiva, que são mais propensas ao isolamento social quando sentem que não conseguem manter uma conversa fluída. Por isso, aplicar essas dicas simples, mas valiosas, pode fazer a diferença para o seu bem-estar.