5 penteados com tranças que parecem elegantes e delicados, independentemente da idade

Penteados com tranças fáceis | Esta primavera-verão vai reinventar por completo seu look | (All Hairstyles/Pinterest) (Instagram @haileybieber, @chiaraferragni)

Por ser clássicos e atemporais, os penteados com tranças continuarão sendo tendência nesta primavera-verão de 2024, pois também proporcionam um aspecto charmoso, feminino e fresco que nos rejuvenesce.

E é precisamente nesta época do ano que gostamos de exibir o estilo boho-chic, que consiste em combinar a elegância que nos caracteriza, mas adaptada aos dias quentes.

Penteados com tranças

Tranças boxeadoras

Certamente você já viu suas celebridades favoritas como Rosalía ou Kim Kardashian usando essa tendência, porque está muito na moda. Consiste em dividir o cabelo ao meio e fazer duas tranças de cada lado, com a parte da frente bem penteada para trás, apostando em uma versão muito prática para todos os compromissos do dia.

Tranças na frente

Outro visual que adoramos, muito mais sutil e inovador, é puxar mechas finas na parte da frente do cabelo e fazer tranças finas que se misturem com o resto do cabelo se você o usar solto ou meio preso.

Trança "coquete"

É assim como a Hola batiza o penteado que consiste em entrelaçar o cabelo em uma trança, mas adicionando um pouco de fita ou laço. “Tudo que você precisa fazer é pentear seu cabelo em um rabo de cavalo alto e polido, e com uma fita ou laço ir trançando de forma que se formem mechas. Prenda no final com o mesmo laço”, recomendam.

Rabo de cavalo trançado

Similar à versão anterior, neste também teremos nossos cabelos longos e entrelaçados, mas se distingue por não ter fita, laço ou lenço. Procura-se um visual polido, profissional e estético, por isso será fundamental manter a parte da frente intacta com um pouco de gel.

Trança de lado

Outro penteado com tranças que adoramos para esta primavera-verão de 2024 é aquele que começa na parte da frente da cabeça e se estende para um lado até podermos prendê-lo atrás. Seja de um lado só ou dos dois lados, ficará muito feminino.