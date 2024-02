Sem ameaças ou puxões de orelha: 3 ações eficazes para acalmar seus filhos quando fazem birra

Crianças Tenha cuidado com a forma como você enfrenta as birras de seus filhos (Freepik)

Pode ser exaustivo e frustrante quando seu filho começa a fazer birra, mas na maioria dos casos, não é motivo de preocupação. Estas atitudes são uma parte comum do desenvolvimento das crianças, especialmente nos mais novos. Geralmente, esse comportamento é superado à medida que crescem e entram na pré-escolar, por volta dos 4 anos de idade. No entanto, enquanto isso acontece, você pode pensar que a melhor maneira de educá-los para parar é ameaçá-los com punições ou até mesmo recorrer a puxões de orelha, quando na verdade é justamente o oposto.

As birras podem manifestar-se de várias formas, desde queixas e choros até gritos, pontapés, socos e retenção da respiração. São igualmente comuns em meninos e meninas, e geralmente ocorrem entre 1 e 3 anos de idade.

Algumas crianças têm acessos de raiva com frequência, enquanto outras raramente os têm. É importante entender que os acessos de raiva são uma parte normal do desenvolvimento infantil e são a maneira pela qual as crianças pequenas expressam seu desconforto ou frustração.

Essas reações podem ser desencadeadas pelo cansaço, fome ou desconforto. Também podem surgir quando as crianças não conseguem obter algo que desejam, como um brinquedo ou doce, ou quando não conseguem fazer alguém fazer o que querem, como receber atenção imediata de um pai ou fazer um irmão compartilhar seu tablet. Aprender a lidar com a frustração é uma habilidade que as crianças desenvolvem com o tempo.

É possível prevenir acessos de raiva?

As birras podem parecer imprevisíveis, especialmente em crianças pequenas, pois podem surgir repentinamente. No entanto, existem ações que você pode tomar para reduzir a probabilidade de que ocorram:

Tome um comportamento positivo. Esteja ciente de como você reage a situações estressantes. Evite gritar, gritar ou agir com raiva, e procure comunicar-se de forma calma e serena.

Identifique e evite os gatilhos comuns. Algumas situações, como cansaço, medo, superestimulação ou fome, podem desencadear birras. Tente evitar essas circunstâncias ou lidar com elas adequadamente.

3 ações que você deve tomar quando seus filhos estão fazendo birras

Mantenha a calma ao lidar com um acesso de raiva. Evite adicionar frustração ou raiva à situação. Lembre-se de que seus filhos sempre seguirão seu exemplo quando se trata de lidar com sua raiva. Se você gritar, eles igualarão seu volume porque, no fundo, querem interagir e se conectar com você. Seu objetivo é ajudar seu filho a aprender a se acalmar, por isso é importante que você também se mantenha calmo.

Ajude seu filho a comprender suas emoções. Explique como você se sente e por que, usando frases como “Estou com raiva porque...” ou “Estou triste/cansado/com fome”. Isso ajudará seu filho a identificar e expressar seus próprios sentimentos.

Elogie o bom comportamento. Ofereça atenção adicional quando seu filho se comportar bem. Abraçá-lo e dizer o quão orgulhoso você se sente quando ele se acalma ou segue as instruções. Dê muita atenção positiva. Não recompense a birra do seu filho cedendo. Isso só mostrará ao seu pequeno que a birra foi eficaz.