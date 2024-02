Perfumes masculinos da Natura MAIS ELOGIADOS

A Natura é, sem sombra de dúvidas, uma das marcas de perfume nacionais de melhor qualidade e a favorita de muitas pessoas.

E entre diversas opções, algumas fragrâncias se destacam, principalmente as listadas a seguir.

De acordo com o youtuber especializado em perfumes, Luis Jordão, essas 5 fragrâncias masculinas são as que mais rendem elogios. Confira as notas a seguir.

Homem Essence (2016)

As notas de topo são: Gengibre, Toranja, Limão e Bergamota. As notas de coração são: Cardamomo, Pimenta Preta, Violeta, Canela e Coentro. As notas de fundo são: Iso E Super, Âmbar, Cedro, Cashmeran, Madeira Guaiac e Patchouli.

Homem Elo (2023)

As notas de topo são: Lavanda, Extrato de Lavanda, Estoraque, Pimenta Preta, Sálvia Esclaréia, Pimenta Rosa, Pataqueira, Bergamota, Folha de Cidra, Cardamomo e Toranja. As notas de coração são: Vetiver, Cipreste, Patchouli, Sândalo, Cedro e Nagarmota ou Óleo de Cipriol. As notas de fundo são: Âmbar, Benjoim, Fava Tonka, Pralinê, Almíscar e Musgo.

LEIA TAMBÉM: Perfumes certos! Especialista indica os 5 perfumes QUE TODO HOMEM DEVERIA TER!

Essencial Único (2022)

As notas de topo são: Açafrão, Noz-moscada, Ishpink, Pimenta Rosa e Pomelo. As notas de coração são: Copaíba, Vetiver, Cedro e Frésia. As notas de fundo são: Âmbar, Mirra, Benjoim, Cumarina, Ládano, Baunilha, Opoponax e Almíscar.

Homem Tato (2021)

As notas de topo são: Pimenta Preta, Cardamomo, Açafrão e Pataqueira. As notas de coração são: Íris, Sândalo, Cashmeran e Patchouli. As notas de fundo são: Couro, Cumarina, Âmbar e Almíscar.

K Max (2019)

As notas de topo são: Hortelã, Pimenta Preta, Cítricos, Notas Aquosas, Gengibre, Pimenta Rosa, Toranja e Estoraque. As notas de coração são: Olíbano, Couro, Lavanda, Junípero ou zimbro, Violeta e Cardamomo. As notas de fundo são: Xtreme Ambarino, Vetiver, Cedro, Patchouli, Breu-Branco, Almíscar, Cashmeran e Sândalo.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ 6 perfumes masculinos NACIONAIS ideais para homens maduros

⋅ Os perfumes MAIS BALADEIROS do momento

⋅ 5 perfumes masculinos importados OBRIGATÓRIOS em uma coleção de respeito