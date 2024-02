Padilha mandou avisar os signos de Leão, Libra, Virgem e Escorpião

Para essa semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Maria Padilha trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Leão, Libra, Virgem e Escorpião.

Confira quais são:

Leão – Cartas 36 e 22

O caminho se abre para novas oportunidades e aliados podem surgir também nessa trajetória. Não tenha mais tanto medo das pessoas e use a sua intuição para confiar na própria confiança, pois isso será fundamental para parcerias que trarão bons resultados em sua vida.

Virgem – Cartas 33 e 28

Tem gente que é leal e quer se aproximar cada vez mais de você; é preciso saber diferenciar essas pessoas para dar novas oportunidades. Permanecer nos mesmos círculos de comportamentos destrutivos ou tóxicos não o levará a lugar nenhum.

Libra – Cartas 25 e 1

Tem gente chegando em sua vida para dar o melhor e compartilhar a sabedoria com você. Não tenha medo de investir em relações mais compatíveis quanto a valores, virtudes e etapas da vida, pois isso o ajudará a crescer ainda mais.

Escorpião – Cartas 27 e 16

Hora de comemorar a boa sorte e compartilhar suas alegrias que se manifestam mais do que nunca. No entanto, saiba quem é merecedor de celebrar ao seu lado e não continue perdendo tempo com quem não vibra verdadeiramente com as suas conquistas; você saberá de quem eu estou falando.