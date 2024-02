Os sapatos mules dos anos 90 estão de volta nessa primavera-verão

A moda é cíclica e o que foi tendência há várias décadas vai e volta de tempos em tempos, e agora chegou a vez dos sapatos mules, que foram catapultados na década de 90 como os grandes favoritos.

Um dos grandes personagens da televisão que aumentou a paixão por este calçado é Carrie Bradshaw de Sex and the City, interpretada por Sarah Jessica Parker, que usava diferentes cores e formas desses modelos.

Após os desfiles de moda em Paris, Londres e Milão, ficou claro que esses sapatos que se caracterizam por deixar os calcanhares à mostra serão os mais procurados na primavera-verão de 2024.

Dessa forma, você pode combinar os sapatos mules

Com vestidos

Seja com saltos altos ou baixos, este calçado sempre fará você parecer chique e combiná-los com vestidos sempre fará você parecer mais charmosa. Alexander McQueen aposta em sua versão de botina como complemento para vestidos pretos elegantes, como fez em um de seus desfiles, onde a modelo exibiu uns mules vermelhos.

Roupas coloridas

Como a Carrie nos mostrou, estas sandálias sempre ficam perfeitas com peças coloridas e, em particular, se encaixam perfeitamente com saias midi. Uns mules de salto médio, pontiagudos e pretos serão o seu melhor investimento.

Aparência confortável

Para este tipo de roupa, a melhor escolha será um par de mules planos combinados com uma calça leve. Esses modelos ficarão mais elegantes do que usar leggings e tênis.

Looks de escritório

Se algo que este calçado presume é a sua versatilidade, e assim como pode usá-los com looks descontraídos, também são uma escolha certa para usar de dia ou de noite ou para o escritório, pois se adaptam a qualquer ocasião.

Para suas roupas de escritório, será melhor escolher um design mais minimalista ou impactante. Se você estiver vestida com um terno, verá como esses sapatos dão vida ao seu estilo.

Sejam chinelos de couro, com fivela, cetim, salto fino, salto grosso, coloridos, artesanais ou sem calcanhar, eles sempre serão um complemento para se vestir elegantemente e sem muito esforço. O melhor de tudo é que são fáceis de colocar e tirar, o que proporciona praticidade no dia a dia, apesar de terem a fama de serem desconfortáveis.