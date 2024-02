Não os repreenda! Isto é o que deve fazer com os seus filhos para que aprendam a levantar-se depois de cometer um erro

Nos últimos tempos, tem havido uma mudança significativa em relação à forma como devemos educar as crianças para que se tornem adultos mais empáticos, tolerantes, emocionalmente inteligentes e responsáveis afetivamente. É cada vez mais comum ver vídeos virais em plataformas como o TikTok onde os novos pais mostram mais compreensão com seus filhos quando fazem birra, desobedecem ou cometem um erro.

Recentemente, circulou um vídeo em que uma criança derrama um copo de leite e seu pai diz "não importa, filha". Em outro viral, uma mãe tenta ensinar seu filho pequeno a bater ovos, mas quando ele tenta quebrar um, ele cai fora do recipiente, e ela diz "não tem problema".

Estes vídeos têm ressoado em toda uma geração de internautas que afirmam ter crescido com medo de serem repreendidos por seus pais após cometerem um erro, levando muitos a questionarem como educar uma criança que erra, de modo que ela aprenda com isso.

Repreensões mais prejudiciais do que benéficas

Repreender as crianças quando cometem erros pode ter efeitos negativos em seu desenvolvimento emocional e cognitivo. Em vez de promover um ambiente de aprendizado positivo, isso pode gerar sentimentos de vergonha, ansiedade e baixa autoestima neles, o que também pode inibir sua capacidade de correr riscos e explorar novas ideias, pois temem cometer erros.

Repreender seus filhos não é a melhor opção para que aprendam com os seus erros Freepik (Freepik)

Os repreensões tendem a focar-se no comportamento negativo em vez de ensinar as crianças como corrigi-lo ou aprender com ele. Em vez disso, é importante adotar uma abordagem mais compassiva e orientada para o crescimento. Isso implica fornecer apoio, encorajamento e orientação para compreender e superar seus erros, promovendo assim a resiliência, a autoaceitação e o desenvolvimento de habilidades para resolver problemas de forma eficaz.

Ao fazer isso, estimula-se um ambiente de aprendizagem positivo onde as crianças se sentem seguras para explorar, aprender e crescer sem medo de julgamento ou repreensão.

Aprendendo com seus erros sem repreender

O primeiro passo é reconhecer quando seu filho cometeu um erro e refletir sobre o resultado. Peça a eles que compartilhem o que aprenderam com a experiência e como acham que poderiam melhorar no futuro. Reforce frequentemente a ideia de que cometer erros faz parte do processo de aprendizagem e significa adquirir novos conhecimentos.

Repreender seus filhos não é a melhor opção para que aprendam com os seus erros Freepik (Freepik)

Fale abertamente sobre os erros

Compartilhe com eles suas próprias experiências de quando cometeu algum erro. Detalhe o que aconteceu, como você lidou com isso (mesmo que não tenha sido tão bem no início) e o que aprendeu. Isso é ideal após eles cometerem um erro. Por exemplo, se eles tiraram uma nota baixa em um exame, você também pode compartilhar uma ocasião em que tirou uma nota baixa em um exame e contar que depois disso aprendeu que deveria começar a estudar mais cedo ou que pediu ajuda adicional ao professor.

Focar em uma mentalidade de crescimento é fundamental

O fracasso é inevitável, mas ao direcionar sua atenção para o que deu errado e como podem resolver, as crianças com mentalidade de crescimento podem transformar os fracassos em valiosas experiências de aprendizado.

Cultivar essa atitude capacita as crianças e transforma sua maneira de lidar com o fracasso. Um estudo publicado em Developmental Cognitive Science revela que, após cometer um erro, as crianças com mentalidade de crescimento mostram maior atividade cerebral em comparação com aquelas que têm uma mentalidade fixa. Como resultado, elas também têm mais chances de melhorar seu desempenho.