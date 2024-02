Moda: 3 peças que não favorecem corpos em formato de pera

Se tiver quadris voluptuosos e tiver um corpo em forma de pera, então você deve saber quais peças favorecem para você parecer espetacular e não cometer erros.

Este tipo de corpo é aquele que tem uma cintura bem definida, com quadris largos e ombros mais estreitos que os quadris, semelhante à figura de uma pera ou triângulo, como famosas como Kim Kardashian ou Beyoncé.

E algumas roupas simplesmente não são adequadas para você, pois não terão o efeito desejado, nem destacarão suas curvas e silhuetas. Vamos te dizer quais são.

Mangas largas e blusas folgadas

As mangas largas e blusas folgadas não te favorecem em nada, pois não marcam a tua figura e te fazem parecer gorda, dando mais volume.

Saias plissadas e justas

As saias plissadas e as justas também não favorecem esse tipo de corpo pois fazem com que seus quadris pareçam mais volumosos.

Calças skinny

Os skinny jeans são completamente justos e de cintura baixa, por isso não são recomendados para o seu tipo de corpo, pois não o favorecem nem lhe dão uma boa forma.

O que você pode e deve usar se tiver corpo de pera

Calças de cintura alta

As calças de cintura alta que se ajustam à cintura são as mais indicadas para realçar a sua figura e te dar elegância, destacando as suas curvas com classe.

Blusas com ombreiras

As blusas com ombreiras são perfeitas para este tipo de corpo, pois alongam a linha dos ombros e proporcionam estrutura, destacando a cintura.

Vestidos justos na cintura

Os vestidos ajustados na cintura são uma ótima escolha se tem um corpo em forma de pera, pois realçam esta zona do seu corpo que é estilizada e disfarçam aquela em que tem mais volume.

Blusas justas

Como mencionamos anteriormente, as blusas folgadas não te favorecem, o ideal é usar tops justos ou bodys que marquem a sua cintura e ficará ótimo se combinado com calças de cintura alta.