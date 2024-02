Horóscopo chinês: orientação para cada signo começar a primeira semana de março de 2024

Rato (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Será um período de intensa análise que levará o Rato a tomar decisões oportunas para progredir na área . É um ótimo momento para se mostrar, divulgar seu trabalho ou encontrar um emprego que atenda às suas expectativas. Novas possibilidades surgirão e será ideal para resolver questões de papel e chegar a acordos com familiares.

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

As iniciativas e planos renovados estão a tornar-se mais concretos. Para o trabalhador Buffalo é hora de assumir o papel de liderança. Seus problemas estão mudando e você deve alocar tempo e energia para enfrentar novos desafios. Além disso, você deve se concentrar em fazer tudo o que se propôs a fazer. Você se sentirá em plena evolução, o que afirmará sua personalidade e afastará preocupações.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

As energias em jogo marcam um dos momentos mais significativos do ano para o Tigre. É hora de mudar, de ampliar horizontes e conectar-se com desejo e alegria. Novas perspectivas são apresentadas: aceitá-las ou abandoná-las dependerá de superarmos ou não a resistência à mudança. Uma nova realidade está se desenvolvendo em sua vida, tanto pessoal quanto profissionalmente.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Nesta semana, o Gato poderá renovar as forças e focar em tudo que deseja alcançar. É importante definir metas nesta fase. Se necessário, recomenda-se anotar os objetivos de forma detalhada e precisa, pois anotá-los reconfirmará o seu compromisso de agir para alcançá-los. O realismo e o pragmatismo devem prevalecer em todos os seus assuntos para avançar.

Dragão (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

A procura de caminhos novos e desconhecidos abrirá as portas a novas ideias e objectivos a alcançar. Certos vínculos chegam ao fim, por isso é um ótimo momento para o Dragão se libertar de velhos conceitos e paradigmas que o limitavam até agora. É um momento favorável para tomar decisões , deixar de lado velhos padrões de comportamento e alcançar a estabilidade.

Cobra (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

A Cobra viverá uma fase enriquecedora na qual poderá se renovar e transformar positivamente tudo o que limita ou impede o progresso. Cultivar uma atitude de maior valorização de suas habilidades resultará em ótimas oportunidades de trabalho que o beneficiarão financeiramente. Você terá sucesso com um projeto antigo que ainda não colocou em prática.

Cavalo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Nesta semana, o Cavalo poderá fazer algo marcante, receber elogios e elevar a autoestima. Seu poder e força interiores serão iluminados, então você se sentirá mais vital e motivado. O inconsciente é mobilizado, sinalizando um momento de renovação , de necessidade de encontrar harmonia, saúde e paz interior.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Esta semana você poderá ampliar suas perspectivas através do conhecimento, do contato com novas pessoas e da possibilidade de planejar os passos a seguir. Este signo será capaz de se alinhar com seus desejos e aspirações mais profundos que se manifestarão com todo o seu potencial. Os obstáculos não irão impedi-lo, mas funcionarão como um forte estímulo.

Macaco (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Algumas mudanças darão um toque estimulante às atividades do Macaco. Talvez renovar no trabalho, mudar hábitos ou iniciar um novo projeto. O momento marca o ápice de uma questão e sugere um novo ponto de partida. Surgirão avaliações nos casais que servirão para melhorar a comunicação e gerar maior aproximação. Novas ilusões aguardam os regidos por este signo que são os mais solitários.

Galo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

A capacidade única de trabalho que este signo tem por natureza facilitará as coisas. Será estimulante enfrentar novos caminhos e atividades. Porém, esta semana você enfrentará algumas contradições. É uma fase de contrastes e alguns atrasos, mas é ideal para refletir e esclarecer questões internas. Haverá um período de introspecção que levará cada Galo a se reconciliar com questões não resolvidas.

Cachorro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Haverá novidades no âmbito profissional para o Cachorro . As influências do momento sugerem refinar ainda mais o seu potencial intelectual e convidam você a se abrir para o novo. Haverá demandas importantes no trabalho ou no setor profissional, então você precisará encarar tudo com calma. Aproxima-se um estágio de maior harmonia e conexão que lhe permitirá perceber o que está fermentando dentro de você.

Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Será um período próspero e muito ativo para este signo . Sua poderosa intuição será a bússola que o guiará pelo melhor caminho. Haverá um momento intenso de renovação para El Chancho , no qual você poderá começar do zero se necessário. Você terá convicção e coragem para reinventar ou dar um toque positivo ao seu trabalho.

