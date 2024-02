Feng Shui: quantos talos de bambu da sorte deve colocar em casa para atrair sucesso e riqueza?

O bambu é uma das plantas mais utilizadas como elemento decorativo em uma casa ou escritório. No entanto, em muitas culturas, como a oriental, desempenha um papel essencial como um dos elementos da natureza que pode ajudar a atrair energias positivas.

De acordo com a filosofia do Feng Shui, esta planta, também conhecida como 'Bambu da sorte', atrai boa fortuna, prosperidade e saúde.

O bambu é uma daquelas plantas que requerem pouco cuidado, o que é uma das principais razões por trás de sua popularidade como planta de interior.

Quantos caules e o que significam

De acordo com o Feng Shui, o ideal é colocar 8 hastes de bambu da sorte em sua casa, mas também o número de hastes pode aumentar ainda mais a fortuna, de acordo com seu significado:

Um talo: vida simples

vida simples Dois talos: sorte no amor

sorte no amor Três talos: riqueza, felicidade e longevidade

riqueza, felicidade e longevidade Quatro talos : evita a morte

: evita a morte Cinco talos: saúde, entusiasmo, riqueza e criatividade

saúde, entusiasmo, riqueza e criatividade Seis talos: saúde e harmonia

saúde e harmonia Sete talos : saúde e bem-estar

: saúde e bem-estar Oito talos: prosperidade e crescimento

prosperidade e crescimento Nove talos: boa sorte

boa sorte Dez talos: o complemento ideal

O que representa o bambu?

De acordo com o Feng Shui, o bambu da sorte possui uma combinação dos cinco elementos, que são representados por:

Madeira: pelo caule da planta de bambu que representa saúde, prosperidade e união familiar.

pelo caule da planta de bambu que representa saúde, prosperidade e união familiar. Terra: onde vamos colocar o bambu para que continue crescendo.

onde vamos colocar o bambu para que continue crescendo. Metal: pode ser colocado em um vaso de metal ou algumas moedas podem ser colocadas sobre a terra, este elemento está associado à criatividade e motivação.

pode ser colocado em um vaso de metal ou algumas moedas podem ser colocadas sobre a terra, este elemento está associado à criatividade e motivação. Água: é o elemento que permite a vida e o desenvolvimento. Além disso, o bambu da sorte também pode ser cultivado como planta aquática.

é o elemento que permite a vida e o desenvolvimento. Além disso, o bambu da sorte também pode ser cultivado como planta aquática. Fogo: pode ser representado juntando os caules de bambu com uma fita vermelha ou decorando o vaso com um cordão vermelho ao redor.

Onde devo colocar o bambu na minha casa?

O lugar mais propício para colocar o bambu da sorte de acordo com o Feng Shui é no canto de algum cômodo ou no canto sudeste da mesa, isso ajudará a garantir dinheiro e sucesso em sua casa.