Estas recomendações ajudarão a prevenir um golpe de calor

Nos últimos dias têm sido registadas altas temperaturas, devido às mudanças climáticas que trazem consigo diversos contrastes climáticos. Isso pode causar desconfortos físicos na população, como um “golpe de calor”.

Por isso, é necessário ter cuidado com a exposição solar; um golpe de calor é causado por essa exposição a níveis que o corpo humano não está acostumado. Isso faz com que o organismo perca água e sais essenciais para se manter em funcionamento.

Além disso, existem outros fatores como o ambiente, fazer exercícios ao ar livre e características pessoais - má hidratação e má saúde - que favorecem um golpe de calor.

Os sintomas da exposição prolongada a altas temperaturas podem variar de pessoa para pessoa. No entanto, há alguns sinais que ajudam a identificar se houve excesso de sol:

Náuseas

Transpiração excessiva

Vermelhidão e ressecamento da pele

Febre de 39 a 41°C

Aceleração do ritmo cardíaco

Dor de cabeça

Confusão ou perda de consciência

Vômitos frequentes

Falta de ar ou problemas para respirar

Entre as pessoas mais vulneráveis ao golpe de calor estão as crianças menores de 6 anos, adultos idosos com mais de 65 anos, assim como pessoas com excesso de peso e problemas cardíacos.

Veja como você pode prevenir um golpe de calor

Estas são algumas recomendações que ajudarão a prevenir um quadro grave de insolação: