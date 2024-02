Como ativar o modo fúcsia no WhatsApp? Você vai se apaixonar por ele

Se já está cansado de ver sempre a mesma coisa no teu celular, vamos te contar como ativar o modo fúcsia no WhatsApp, uma nova ferramenta do aplicativo.

Para isso, você não deve usar o WhatsApp Plus, o aplicativo tão popular que permite 'desbloquear' outras funções, mas que é arriscado porque pode resultar em banimento da sua conta e gerar uma perda significativa do conteúdo das suas conversas.

Como ativar o modo fúcsia no WhatsApp?

De acordo com o Depor, ainda não é possível alterar a cor do ambiente dentro do próprio WhatsApp, mas espera-se que as próximas atualizações tenham essa opção.

Por esse motivo, você deve baixar o aplicativo Nova Launcher no seu celular Android, você pode encontrá-lo na loja do Google Play completamente grátis e seguro para os usuários que o têm instalado em seus telefones.

O WhatsApp pode ser personalizado de acordo com suas preferências Dreamstime

A seguir, você deve abri-lo e defini-lo como padrão. Agora, basta abrir seu navegador e procurar a imagem do ícone do WhatsApp em cor fúcsia, que você deve baixar no formato PNG, ou seja, com o fundo transparente.

Depois de obtê-la, você precisará ir ao ícone do aplicativo de mensagens, pressioná-lo por cerca de 2 segundos e uma janela flutuante aparecerá. Pressione ‘Editar’ e depois vá para ‘Aplicativos e Fotos’.

O logotipo do WhatsApp pode ser fúcsia se preferir Freepik

Escolha a imagem previamente baixada e, uma vez ajustada conforme desejar, clique em ‘Pronto’. A partir desse momento, você poderá aproveitar o modo rosa no seu WhatsApp, o que fará com que todos perguntem como você fez para replicar o mesmo truque.

Na verdade, você pode personalizar o ícone do aplicativo Meta quantas vezes quiser e de acordo com temas sazonais. Por exemplo, Dia dos Namorados, Natal e outros semelhantes, ou ainda, fazer com que o logotipo tenha a cor de sua preferência seguindo os mesmos passos que já explicamos.