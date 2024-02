As previsões para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta primeira semana de março que começa, segundo o tarot

As previsões do tarot para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer na primeira semana de março.

Áries

Você considera incrível que várias pessoas contem mentiras com naturalidade e mergulhem no mar de complicações. As mentiras vêm e vão, circulam por toda parte. É muito difícil escapar do cerco. Você faz perguntas, não acredita em tudo o que lhe dizem. No seu trabalho ficará claro que você não aceita histórias e o classificarão como desconfortável.

Touro

Por ser um bom conselheiro, vários lhe perguntam o que devem fazer e seguem suas instruções. Você acabou aceitando à força esta missão humanitária. No entanto, não gosta de bisbilhotar a vida dos outros, fazendo conjecturas. Seu sucesso se resume a ouvir atentamente e fazer perguntas pertinentes que ajudem as pessoas a compreender a substância de suas histórias. Siga o método socrático que possibilita o autoconhecimento.

Gêmeos

Algumas pessoas improvisam tribunais de inquisição para julgar os outros e condená-los por inveja e superioridade moral. É muito confortável fazer isso sentado no sofá, sem se arriscar ou se expor, como quem participa deste mundo e não se opõe ao parede para pessoas que estão comprometidas em viver.

Câncer

Diante de dias complicados, você se pergunta como não perder o bom senso e o ímpeto. Você se sentiu trancado em uma jaula. Como sair? O remédio é resistir aos pedaços que quebram. O amor, a amizade, a confiança, a paz e também a possibilidade de evoluir são quebrados. Às vezes estamos no inferno.

Com informações do site Nueva Mujer