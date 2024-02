As aterradoras profecias de Nostradamus para anos bissextos que alertam as redes: o que acontecerá em 2024?

Este 2024 é um ano bissexto e exatamente nesta quinta-feira estamos em 29 de fevereiro. Essa singularidade, que se repete a cada 4 anos, não só chama a atenção das pessoas por termos um dia a mais no ano, mas também está relacionada com as profecias de Nostradamus.

As previsões de Nostradamus

O astrólogo francês, de acordo com o que foi registrado pelo portal Marca, deixou em seus escritos alguns acontecimentos que poderiam ocorrer.

Em primeiro lugar, refere-se à tendência atual sobre o clima. "A terra seca ficará ainda mais seca (...), ao mesmo tempo, ocorrerão grandes inundações", indicou.

Da mesma forma, ele adiantou que a fome aumentaria a nível mundial, o que estaria relacionado com a situação econômica atual em diferentes países e com o aumento dos preços.

Dentro de suas profecias, Nostradamus afirma que "combate e batalha naval (...), O adversário vermelho ficará pálido de medo, colocando o grande oceano em pavor", o que estaria ligado a um possível confronto entre a China e os Estados Unidos, com foco em Taiwan.

Além disso, há referências relacionadas ao estado do rei Charles III e ao papa Francisco. “Através da morte do antigo Pontífice / Um romano de boa idade será eleito”, indicou sobre isso último.