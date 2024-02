Aproveite a abundância cósmica de 29 de fevereiro com estes dois rituais poderosos. Confira:

O triângulo da prosperidade

Para esse ritual você vai precisar de três velas brancas, um prato grande branco, três cravos, canela em pó, grãos de arroz, pó de ouro, uma flor de anis-estrelado, incenso da abundância, fósforos de madeira para acender as velas.

Segundo o canal do YouTube Seres de Luz, você deve colocar os cravos em cada uma das velas no pavio, sendo excelentes para afastar a inveja e atrair fortuna devido ao seu poderoso aroma que atrai dinheiro e saúde. Você coloca a canela no prato formando um triângulo com ela. Esta forma representa a Trindade para trazer boa sorte, proteção e sucesso.

Você colocará as velas no triângulo seguindo os ponteiros do relógio, depois colocará o pó de ouro em cima de cada vela. Dentro do triângulo você colocará os grãos de arroz, que traz fertilidade. Depois coloca a flor de anis-estrelado no meio do triângulo e em cima do arroz.

Acenda as velas com os fósforos de madeira na mesma ordem em que as colocou. Depois, acenda o incenso com a chama da vela. Conecte-se com seus desejos enquanto olha para o fogo, você deve visualizar que é próspero e repetir: “Sou um canal de luz e amor, e me permito atrair livremente abundância financeira, meus pensamentos são positivos, atraindo bem-estar e fortuna. O dinheiro chega até mim em todos os momentos da minha vida, flui de fontes inesperadas e eu o recebo com amor.”

Janelas de abundância

As janelas são um portal e você deve manter tudo ao seu redor limpo e em ordem. Uma forma de limpá-los é com vinagre para afastar energias ruins. Você deve colocar um buquê de flores amarelas naturais para atrair a bonança.

Depois, num pequeno saco vermelho coloque um dente de alho, uma folha de louro, um pau de canela, alguns grãos de arroz e moedas do seu país. Feche com sete nós e coloque na janela.

