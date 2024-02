Tendências Primavera-Verão 2024: moda sustentável para esta temporada

A temporada primavera-verão já se faz sentir na temperatura e é hora de mudar a ordem do nosso guarda-roupa para destacar as roupas que nos acompanharão nos dias mais quentes. A Lee Jeans nos dá dicas do que podemos resgatar de nossos trajes e o que devemos adicionar ao visual.

A pandemia que vivemos há alguns anos mudou nossas rotinas de vida. Enquanto os dias de trabalho costumavam exigir um visual formal, com o home office, as calças e o moletom se tornaram básicos, e agora estamos na era de um esquema híbrido, onde o que reina é o traje semi formal, no qual o conforto das roupas é valorizado.

O mais importante em uma roupa é que você se sinta confortável com ela (Cortesía)

Com um piscar de olhos total para o final dos anos 90 e início deste século, as partes inferiores dos looks seguem a tendência cargo e jogger, com o uso de múltiplos bolsos e elásticos ou cordões, mas com uma variedade de tecidos que vão da gabardina ao denim mais leve.

Além disso, acrescenta que as cores também mudam, e, ao contrário de outros anos em que esta temporada era mais preppy com tons pastel, agora parece mais brilhante com uma gama que vai do amarelo manteiga e azul celeste, aos tons marinho e ocre, ou a gama de laranjas e uvas. Já não estamos no momento em que os escuros eram apenas para o outono, agora há uma mistura muito marcada.

Aproveite o retorno das cores escuras brilhantes para esta temporada (Cortesía)

Nas partes de cima, as crop tops continuam fortes em versão oversize, assim como os moletons ou jaquetas recarregadas com bolsos. Os gráficos desta primavera verão deixam para trás os xadrezes e dizem sim às listras, que até mesmo vão até as calças para dar mais dinamismo ao visual.

Silhuetas seguras

Um dos pontos fortes da marca é a busca constante por tecidos que favoreçam a figura. No mercado masculino, o clássico Extreme Comfort é um sucesso, pois na cintura possui um tecido especial e respirável para proporcionar elasticidade extra.

Para elas, o Slender é um sucesso, pois com sua lycra interna na parte do abdômen permite um maior controle na zona, sem perder o conforto ou a estrutura de um jeans.

Leve em consideração quais cores e cortes podem destacar sua figura e personalidade (Cortesía)

A estas inovações agora se soma a tecnologia Emana, uma fibra patenteada que ajuda a melhorar a microcirculação e a aparência da pele com aspecto de casca de laranja. Trata-se de um têxtil que antes era utilizado em roupas esportivas para favorecer o desempenho dos atletas, e que agora é misturado com fibras de algodão e tecido denim para dar-lhe este novo uso em roupas casuais.

Compromisso com o meio ambiente

Além das cores, cortes e estampas, junta-se a responsabilidade de criar peças sustentáveis. Consideram que parte de um look moderno envolve vestir tecidos cuja produção envolva reciclagem ou tecnologias que cuidem da água e reduzam a poluição.

A moda deve seguir uma linha clara de sustentabilidade para alcançar um modelo de produção que proteja os recursos do planeta (Cortesía)

Esta marca recicla até 95% da água em seus processos, pois utilizam tecnologia que proporciona lavagens e acabamentos nas calças, sem recorrer às práticas de uso de potássio ou pedra.