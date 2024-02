Significado dos sonhos: estes são os tipos de sonhos que podem ser interpretados como um presságio de morte

Enquanto algumas pessoas ignoram totalmente os significados dos sonhos, outras acordam e correm para pesquisar e tentar decifrar o que aquele sonho quer dizer, para entender se foi uma espécie de aviso de algo bom ou ruim.

Nem sempre um sonho pode ser levado ao pé da letra, já que ele pode significar algo totalmente ao contrário do que aconteceu. Por isso, é preciso ficar atento pincipalmente nos sonhos que você confere a seguir, pois eles podem ser um presságio de morte.

Mancha de sangue

Assustador para alguns, o sangue representa a vida. Por isso, sonhar com isso pode significar tanto algo bom, como a vida, o nascimento, ou até mesmo algo ruim, como o fim, a perca de algo ou até mesmo a morte.

Velório ou túmulo

Este sonho é mais comum do que parece. Às vezes ele pode significar algo literal e você esteja passando pelo processo de luto da perda de alguém. Contudo, o sonho pode ser mais simbólico no sentido da perda ou o fim de outras coisas, como um relacionamento.

Poço

Quando se pensa em poço, a água está diretamente associada. E água significa vida. Por isso, sonhar com o fundo do poço ou caindo nele pode ser um prenúncio de morte. Além disso, pode representar a fase ruim que você está passando, com a escuridão, também relacionada ao poço, presente em sua vida.

Porta sem fechadura

Um dos sonhos mais confusos e reflexivos que se pode ter é o sonho com uma porta sem fechadura. Essa imagem pode representar o fim de algo ou de uma oportunidade, já que abrir uma porta é um sinal de que o caminho continua.

*Com informações de ‘Horóscopo Virtual’.

