Saiba a partir de que idade as crianças podem ter um animal de estimação em casa

A presença de animais de estimação em casa pode ter um impacto significativo na vida emocional das crianças, além de ajudá-las a desenvolver um senso de responsabilidade desde tenra idade. De acordo com pediatras, ter um cão, gato, coelho ou outro animal na família pode ser extremamente benéfico, especialmente quando as crianças participam ativamente dos cuidados.

Especialistas no assunto apontam que cuidar de um animal de estimação permite às crianças aprender sobre responsabilidade e estabelecer um vínculo afetivo importante. Essa interação com os animais de estimação enriquece a vida emocional das crianças, proporcionando uma valiosa experiência de cuidar e se conectar com outro ser vivo.

Com que idade as crianças podem ter animais de estimação?

No entanto, surge a questão de quando é apropriado para as crianças assumirem a responsabilidade de cuidar de um animal de estimação. Especialistas sugerem esperar até que as crianças tenham pelo menos 5 ou 6 anos, momento em que são capazes de entender plenamente que os animais de estimação são seres vivos que precisam de cuidados adequados. Eles alertam que crianças mais novas podem inadvertidamente assustar ou irritar um animal de estimação, aumentando o risco de acidentes como mordidas.

Quanto ao tipo de animal de estimação, é recomendado que aqueles que exigem menos cuidados sejam mais adequados para crianças mais novas, como hamsters, peixes ou tartarugas. Por outro lado, cães e gatos, que precisam de atenção diária, são mais apropriados para crianças mais velhas que podem assumir responsabilidades mais complexas em seu cuidado.

Cuidar de um animal de estimação ensina valores às crianças (Cortesía)

É fundamental que as crianças participem do cuidado do animal de estimação de acordo com sua idade e capacidade. Por exemplo, uma criança de 8 anos pode se encarregar de brincar com o animal de estimação ou garantir que tenha água fresca, enquanto a um adolescente pode ser pedido para passear com o cachorro, promovendo assim seu desenvolvimento emocional e responsabilidade desde cedo.