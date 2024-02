Saias plissadas e tênis, a combinação mais charmosa tendência na primavera-verão

A moda preppy vai arrasar na próxima primavera-verão de 2024, e os especialistas em moda já preveem qual será a combinação mais sedutora, confortável e coquete da temporada, superando qualquer tipo de tendência, esta sem dúvida, se tornará a grande rainha para as amantes do glamouroso e casual.

Desta vez, inspirando-se no tênnis, a temporada de calor está a apenas algumas semanas de chegar e o momento de se despedir dos grandes casacos está cada vez mais próximo. É hora de exibir um visual digno do ‘Grand Slam’.

Vimos que tendências como 'coquette', 'corpcore' e 'blokette' estão ganhando espaço na moda, basta lembrar da capa viral da ELLE Coreia, que ocupou a capa do clube de futebol América para sua publicação.

Como combinar saia plissada e tênis? Unsplash (Unsplash)

No entanto, se não quiser algo tão arriscado ou que necessariamente tenha que gastar em lojas para alcançar um estilo, tenho boas notícias para você, pois a combinação de saias plissadas com tênis será uma das favoritas da primavera-verão de 2024.

O melhor de tudo é que talvez estas sejam peças que você já tem no seu guarda-roupa, então vamos apenas te dar algumas recomendações para usá-las com muito estilo e podem ser a opção perfeita para levar ao escritório ou para um encontro casual com amigos.

Como usar saias plissadas com tênis de forma elegante?

Esta combinação é tão bonita e elegante que você não vai parar de usá-la, o melhor de tudo é que, ao contrário do que diz Carolina Herrera, não tem idade e fica bem em todas.

Saia plissada com tênis esportivos

O estilo 'old money' se tornou um dos favoritos desde o ano passado. Essa combinação não é apenas elegante, mas também uma excelente opção para usar no escritório. Lembre-se de usar uma saia plissada longa, uma blusa ajustada da mesma cor para alongar a figura e, como toque final, um blazer e uma bolsa pequena.

Saias metalizadas com tênis

Podes adicionar um toque de cor com um look metalizado. Lembra-te que o 2024 aposta no vibrante, então não tenha medo de continuar a usar estas peças chamativas. Este look combina tênis esportivos com uma saia plissada cinza (em tendência) e uma jaqueta de couro. Ideal para um encontro casual.

Os neutros com um toque de vermelho para se destacar

Não se esqueça de que o vermelho continuará sendo tendência, adicione um toque de cor como neste visual com uma jaqueta tipo crop com um top pequeno e uma saia plissada em cor neutra. Além disso, os tênis com meias à mostra dão um toque preppy que encantaria qualquer um.

Adicione volume e uma camisa branca

As camisas brancas são um básico do guarda-roupa que nunca sai de moda, combine-a com a sua saia plissada favorita e destaque-se, é chique, glamoroso e a melhor ideia para um look casual.

Descontraído e chique

A inspiração dos jogos de tênis se reflete em um top justo ou dê um toque diferente com uma camiseta amarrada, adicione uma saia curta de cintura alta e complemente com tênis estilo bota.