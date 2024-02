Perfumes femininos que MUDARAM DE CHEIRO e NÃO SÃO MAIS OS MESMOS

Você usa o mesmo perfume há muitos anos, mas percebeu que com o passar do tempo o aroma não é mais o mesmo? Saiba que isso acontece com diversas fragrâncias.

As empresas não admitem, mas grande parte delas acabam mudando as fórmula ao longo dos anos, o que acaba alterando seu cheiro, ou ainda, deixando o perfume menos potente.

Se você não tem um olfato tão apurado, mas gostaria de conhecer as fragrâncias que mudaram de cheiro e não são mais os mesmo, veja a lista a seguir elaborada pela youtuber ‘Angel Perfumada’.

Segundo a especialista, um outro aspecto que faz os perfumes mudar de cheiro são os acordes que são alterados. Isso acontece com perfumes mais clássicos, pois algumas notas acabam sendo proibidas. Confira.

Revelar - Natura (2000)

As notas que constavam no início deste perfume eram: Topo em Sálvia, Limão, Bergamota e Lima. Coração: Violeta, Rosa Búlgara, Lírio-do-Vale, Jasmim, Damasco e Osmanthus. Fundo: Sândalo, Cedro, Baunilha de Madagascar, Almíscar e Cumarina.

Floratta in Gold - O Boticário (2001)

Quando foi lançado, as notas de topo eram Pêssego, Abacaxi, Orquídea e Néroli. As notas de coração são: Jasmim, Heliotrópio e Lírio-do-Vale. As notas de fundo são: Âmbar, Baunilha, Sândalo e Almíscar. Este é o tipo de perfume que teve apenas a potência alterada, e não o cheiro.

Glamour Secrets Black - O Boticário (2010)

Lançado em 2010, a youtuber Angel diz que o perfume perdeu o lado sedutor e chamativo. As notas de topo são: Peônia, Lírio, Laranja e Lírio-do-Vale. As notas de coração são: Framboesa, Ameixa, Tiaré e Trigo. As notas de fundo são: Pralinê, Baunilha, Âmbar, Almíscar e Sândalo.

Essencial Feminino - Natura (1995)

As notas de topo são: Mandarina, Cítricos, Maçã e Notas Verdes. As notas de coração são: Jasmim Egípcio, Pêssego, Rosa Chá, Gengibre e Violeta. As notas de fundo são: Âmbar, Almíscar, Cedro, Sândalo e Caramelo.

