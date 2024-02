Peças básicas que não podem faltar no seu guarda-roupa aos 40, de acordo com Carolina Herrera

Se quiser ter um guarda-roupa atemporal e funcional, aqui estão as peças básicas que não podem faltar no seu armário aos 40, segundo Carolina Herrera.

A designer de moda é uma das vozes de referência quando se trata de estilo e elegância, pois com o seu exemplo nos ensina a parecermos fabulosas depois dos 40 anos e também a não investir em peças das quais não tiraremos tanto proveito.

Peças básicas aos 40, de acordo com Carolina Herrera

Bem, a que não pode faltar em nenhum caso é a camisa branca. Como aponta Clara, a venezuelana disse no passado “acredito que todas as mulheres deveriam ter uma camisa branca” e está muito certa, porque combina com tudo: calças, saias, shorts e até aberta por cima de outras peças como se fosse um casaco.

“É perfeita para combinar com joias, sem joias, mais arrumada, com jeans, com shorts... com o que quiser”, disse, recomendando que seja de qualidade em termos de fabricação e tenha um corte que favoreça o seu tipo de silhueta.

No entanto, as peças básicas aos 40 não param por aí, de acordo com Carolina Herrera. Outro clássico que não pode faltar é o vestido preto, que te salvará em qualquer situação e nunca sai de moda. Procure que seja curto ou midi para usá-lo em diferentes eventos.

Claro que as mulheres também adoram usar blazers oversized, que combinam com tudo e até mesmo podem ser usados como vestido com saltos altos se forem compridos o suficiente. Tente escolher em tons neutros como bege, branco, marrom ou preto a princípio.

Por último, não podemos esquecer de um bom conjunto de alfaiataria com blazer e calça que se tornará a sua carta na manga. Não o use apenas para o escritório. Ele é versátil: com um par de tênis, você tira a formalidade e pode usá-lo em compromissos casuais.