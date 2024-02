O que significa o fato do seu parceiro ainda ter contato com a ex nas redes sociais?

Ao terminar um relacionamento, muitas pessoas decidem cortar todos os laços com a pessoa com quem compartilharam uma parte de sua vida, optando por não falar mais com elas, apagar seus números de telefone e até bloqueá-las nas redes sociais. No entanto, nem todos fazem o mesmo e preferem manter seu ex nas redes.

Se você notou que seu parceiro ainda mantém contato com o ex nas redes sociais, com certeza você se perguntou sobre as razões e fez várias suposições sobre os possíveis motivos, que às vezes podem ser negativos e outras vezes não.

Embora nem sempre seja motivo de preocupação, a situação pode desencadear diferentes problemas caso te afete, então será necessário estabelecer conversas assertivas a respeito.

As razões pelas quais seu parceiro ainda segue seu ex nas redes sociais

Maturidade emocional

Se você percebeu que seu parceiro ainda mantém contato com seu ex nas redes sociais, pode ser devido à maturidade emocional dessa pessoa e ao fato de que ela não guarda ressentimentos do que viveu no passado. Geralmente, esses casos ocorrem quando o relacionamento terminou em bons termos.

Ele esqueceu de apagá-la

Não é sempre necessário pensar que ele ainda tem sentimentos por outra mulher, pode ser que simplesmente tenha esquecido de excluí-la de suas redes, especialmente se for um daqueles homens que as usam pouco. Ou simplesmente têm outros amigos em comum.

Ainda não superou o relacionamento

Sempre é importante conversar com seu parceiro sobre o que te incomoda ou se perceber que o passado dele ainda está causando problemas. Se ele não superou o ex, poderia colocar em risco sua estabilidade emocional e você precisará se proteger de um possível cenário negativo. Se ele ainda mantém algum sentimento, seja amor ou rancor, é muito difícil que possa amar outra pessoa sem problemas.

Casal As redes sociais podem ser um problema nos relacionamentos se não houver comunicação (Freepik)

Porque quer quer te fazer sentir ciúmes

As inseguranças são abundantes nos homens, embora muitas vezes tentem refletir que são as mulheres as inseguras. A verdade é que há pessoas que decidem manter contato com seus ex-namorados nas redes sociais para gerar inquietação ou interesse em seu parceiro atual, e você notará isso até mesmo pelo seu próprio comportamento. Esse comportamento requer terapia para superá-lo e não colocar em risco o relacionamento.

Por favor

São muitos os homens que simplesmente não se importam com quem mantêm ou não em suas redes sociais e, em alguns casos, preferem manter a ex para evitar fofocas ou escândalos que podem ser causados ao excluí-la.