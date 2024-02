Março de 2024: o que baralho de Santa Sara Kali revela para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O baralho de Santa Sara Kali, conhecida como a “Padroeira do Povo Cigano”, pode trazer mensagens reveladoras e importantes para os signos do zodíaco em março de 2024.

Confira quais são:

Sagitário – Cartas Árvore e Casa

Tempo, estabilidade e muitas condições para conseguir focar e alcançar um objetivo estabelecido que é importante em sua vida. Não tenha medo de se dedicar e firme bem os pés no chão para alcançar isso que deseja e depende apenas de você, pois assim será dado sem problemas.

Capricórnio – Cartas Montanhas e Jardim

Cuidado com os ambientes que escolhe ou os quais continua insistindo em colocar sua energia; tem todas as conexões e grupos são positivos para você. Saiba se manter na sua e não entrar em brigas de outras pessoas, pois depois é sua reputação que será colocada em jogo. Participar mantendo distância emocional pode ser uma boa saída.

Aquário – Cartas Lua e Cão

Cuidado redobrado com as amizades ou pessoas nas quais já confiou. Algumas crises acontecem por meio de boatos ou influência de terceiros para o conflito. É hora de se armar com a verdade para poder superar esse problema.

Peixes – Caixão e Serpente

Cuidado redobrado com doenças que podem ser transmitidas por outras pessoas, principalmente aquelas que são sexualmente transmissíveis. É momento de zelar pela saúde e de estar rodeado por aqueles que fazem bem. Urgência em abandonar lugares no qual precisa dividir a vida com pessoas invejosas, falsas e tóxicas.