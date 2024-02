Luto na Monarquia: Palácio confirma a morte de Thomas Kingston, membro da realeza britânica

Thomas Kingston, ex-companheiro de Pippa Middleton e esposo de Lady Gabriella Windsor, faleceu inesperadamente aos 45 anos. A notícia, divulgada pela família, abalou profundamente todos os que o conheciam, destacando sua excepcional influência e a luz que ele trazia à vida das pessoas ao seu redor.

Kingston, que se uniu oficialmente à família real britânica em 2019 ao casar-se com Lady Gabriella, filha do Príncipe Michael de Kent, era bem quisto e respeitado por todos. Sua morte repentina, ocorrida no condado de Gloucestershire, foi confirmada sem a revelação das causas, indicando apenas que não envolveu a ação de terceiros.

Um legado de luz e amor

Antes de seu relacionamento com Gabriella Windsor, Thomas Kingston viveu um romance com Pippa Middleton, irmã da Duquesa de Cambridge, Kate Middleton. Este vínculo, embora parte de seu passado, evidencia o círculo íntimo em que Kingston se movimentava, marcado por relações significativas dentro da sociedade britânica.

Profissionalmente, Kingston dedicou-se ao setor financeiro, trabalhando na Devonport Capital. Sua formação acadêmica em economia pela Bristol University preparou-o para uma carreira distinta, que ele navegou com sucesso até seus últimos dias.

A morte de Thomas Kingston não somente deixa um vazio entre seus entes queridos, mas também na comunidade mais ampla que o admirava. O Rei Charles III e a Rainha Camilla, informados do ocorrido, expressaram suas condolências e apoio à família enlutada, sublinhando o afeto e o respeito que Kingston cultivou em vida.

Fonte: Revista Monet

