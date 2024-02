Loiro e cores de cabelo que são tendência para mulheres na primavera-verão

Cabelo As tendências da primavera-verão (Pexels)

Na temporada primavera-verão, começam a surgir as tendências em termos de cores de cabelo, que combinarão perfeitamente com as paisagens que se observam durante esse período.

Assim, os loiros e os tons avermelhados em várias versões serão as tonalidades que marcarão a tendência nos próximos meses, por isso não hesite em considerar algumas delas se estiver pensando em mudar de visual.

Se você é daquelas que adora estar atualizada com as tendências e mudar de visual através do seu cabelo, terá várias opções para ficar iluminada nesta primavera-verão.

Cores de cabelo que são tendência na primavera-verão

Loiro Platinado

Embora esta cor seja bastante delicada e difícil de conseguir, consegue adicionar brilho e iluminar o seu rosto. Uma das primeiras a exibir este tom dessa estação foi Beyoncé na estreia de seu documentário ‘Renaissance: A film by Beyoncé’ em novembro de 2023.

O loiro platinado costuma favorecer os tons frios de pele; embora as peles quentes de muitas pessoas também possam se dar bem com essa cor de cabelo, e Queen B é um exemplo disso.

Laranja-pêssego

O laranja-pêssego voltará a ser um dos mais procurados, assim como aconteceu em 2022. É perfeito para qualquer tipo de pele e até pode ser ajustado para se adaptar ao seu tom de base. Em cabelos cacheados, consegue proporcionar ainda mais profundidade, de modo que parece ter diferentes intensidades, quando na verdade é apenas um tom.

Caramelo

Para obter esse tom, pode-se ver como o marrom se aproxima do loiro, mas firme como um caramelo de leite. E essa será outra das tendências marcantes desta primavera de 2024.

O caramelo adiciona luz e define traços, há aqueles que preferem tê-lo em todo o cabelo e outros optam por um estilo balayage.

Loiro profundo e loiro manteiga

Não só o loiro platinado liderará a lista dos mais procurados, há também o loiro profundo, que se aproxima do caramelo mas é completamente definido como loiro, e o loiro manteiga, que se aproxima mais das tonalidades platinadas.

Assim como um doce, você pode optar por usá-lo no estilo que mais goste ou que mais lhe favoreça.

Verde ácido

As colorações fantasia continuarão sendo populares nos salões de beleza. Essa cor pode trazer sua versão mais punk no estilo de Billie Eilish e pode ser combinada com penteados extravagantes.