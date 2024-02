Finalmente algo diferente! As unhas azuis serão tendência para a primavera-verão

Os especialistas em manicure disseram, a cor azul será uma das favoritas nos salões de beleza, então, se você gosta de explosões de cor e está cansada dos estilos minimalistas de unhas, talvez este seja o tom que você queira usar nesta primavera-verão de 2024.

Embora a chegada do azul estivesse sendo discutida desde o ano passado, sendo uma das transições que, embora não tenham sido tão escandalosas ou abruptas como a cor vermelha, houve várias celebridades que começaram a adicionar esse tom em suas roupas e maquiagem, demonstrando que no mundo da beleza ele tem um lugar reservado e uma coroa para roubar do clássico e minimalista.

Em 2024, trata-se de experimentar, apostar pelo vibrante e energético tom de azul, não o deixe apenas na sua paleta de sombras e leve-o para a sua manicure, garanto que será uma ideia elegante e chique.

Unhas azuis serão tendência na primavera-verão de 2024 Freepik (Freepik)

Se estiver procurando especificamente um azul que consiga reinar sobre as tendências, o tom peltre será um dos favoritos, de acordo com relatórios do Pantone Color Institute. Use um dos tons que fazem suas mãos parecerem brilhantes e rejuvenescidas. Além disso, denota tranquilidade, autoridade, confiança e lealdade.

Não subestime o poder do azul e, se você está procurando uma mudança em sua manicure, ouse usar um dos designs em tendência que incluem essa cor. Não deixe de aderir à tendência e se arriscar em algo diferente, talvez consiga conquistar o seu coração.

5 designs de unhas azuis mais bonitos

Unhas azuis pastel

Os tons pastel vão reinar nesta temporada nos salões de beleza, não tenha medo de usar o azul, é elegante, mantém um ar minimalista e é perfeito para aderir à tendência de forma sutil.

Unhas azuis cromadas

O estilo cromado será tendência, o que você acha desse estilo que combina o toque francês, é elegante, chique e na moda.

Unhas azuis swirl

A técnica 'swirl' será outra das tendências favoritas deste ano. A cor azul dá um efeito único e, combinada com outros tons, sem dúvida é um plus. Arrisque e use-a.

Unhas azuis com flores

Este estilo não pode faltar, pois combina a clássica técnica de unhas francesas com um estampado de margaridas e a cor azul. Ideais para a primavera.

Unhas azul-marinho

Uma opção simples, mas igualmente elegante, não importa se você é amante de unhas longas ou curtas. A cor azul marinho com certeza é uma boa ideia.