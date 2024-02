Feng Shui: os rituais com canela que devem ser feitos em 29 de fevereiro para atrair o sucesso no ano bissexto A canela é uma das especiarias mais usadas para atrair prosperidade (Foto: Unsplash)

O dia 29 de fevereiro é considerado um dia mágico porque se abre um portal energético às 11:11 da noite, onde a espiritualidade e as boas vibrações estarão presentes para atrair a fortuna e o amor.

Trata-se do ano bissexto que ocorre a cada quatro anos, no qual é adicionado um dia a mais ao mês de fevereiro.

De acordo com o jornal La Nación, o ano bissexto é uma variação inevitável do calendário gregoriano, o método de origem europeia com o qual grande parte do mundo mede a passagem do tempo.

Desde que foi introduzido em 1582 pelo Papa Gregório XIII, este sistema mostrou-se mais eficaz do que o anterior calendário juliano, estabelecido por Júlio César em 46 a.C.

Mas o excedente de horas entre o definido pelo calendário e o tempo que a Terra realmente leva para orbitar o Sol, faz com que quase sempre a cada quatro anos, seja necessário transformá-los em bissextos, ou seja, adicionar um dia, para compensar a contagem.

Em muitas culturas, acredita-se que esse tipo de anos, e especialmente o dia 29 de fevereiro que é adicionado, são tempos de má sorte. Por isso, algumas pessoas buscam fazer rituais especiais para afastar as más energias.