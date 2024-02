Estes são os cinco animais do horóscopo chinês que terão sorte no trabalho nos próximos dias. Confira a lista:

Tigre

Nascidos nos anos de 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Com emprego: Haverá uma reunião muito importante para todos os colaboradores, pois a empresa abordará assuntos de grande interesse de todos, como salário. Pode haver bônus de produtividade, bem como alguns benefícios relacionados ao seguro saúde.

Desempregado: As oportunidades de ir trabalhar são poucas hoje em dia, mas é possível que você seja contabilizado para algumas férias ou folgas, que deverá completar com alguma atividade econômica. Você é uma mulher resiliente, então aproveite seu potencial.

Dragão

Nascidos nos anos de 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Com emprego: Você lidará com informações muito valiosas que lhe darão uma vantagem em relação aos seus colegas. Você deve estar com ciúmes porque sua reputação também está em jogo, já que te deram isso justamente porque você é muito cauteloso e discreto. Cuide bem dela.

Desempregado: Alguém vai te apresentar uma alternativa para que você ganhe algum dinheiro, mas será fazer um trabalho no qual você nunca se aventurou. No entanto, você aprenderá rapidamente e se integrará ao grupo de trabalho. A comunicação é muito importante para avançar.

Cabra

Nascidos nos anos de 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Com emprego: O ambiente de trabalho será calmo e sereno, mas será pela ausência daquela pessoa que costuma colocar todos em conflito. Você não sentirá más vibrações e as piadas estarão na ordem do dia, sem deixar de lado as responsabilidades que cada um tem.

Desempregado: Um bom senso de humor pode aproximá-lo de um emprego, pois procuram pessoas com a sua atitude, que sejam avassaladoras, alegres e sempre motivadas. Você causará uma boa impressão e atrairá muitos clientes, que é o principal objetivo do seu empregador.

Galo

Nascidos nos anos de 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Com emprego: Você ficará inspirado e isso será muito lisonjeiro para você, pois sem muito esforço você cumprirá todas as tarefas e impressionará seus superiores. Aproveite esta oportunidade para pedir um aumento ou alguns dias de folga. Peça, mas você deve saber fazer, para que possa ser cumprido.

Desempregado: Mudar sua rotina e estratégia para conseguir um emprego será o que lhe dará resultados. Experimente métodos tradicionais e tecnológicos, é muito certo que você conseguirá o emprego que deseja. Lembre-se também de que você pode ir até seus amigos.

