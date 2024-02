Esta é a fruta que pode ajudar a melhorar o seu humor, de acordo com especialistas

Muito se tem falado sobre os benefícios de manter uma dieta equilibrada para o organismo, incluindo o consumo de frutas. Por isso, a seguir você vai descobrir qual é a fruta que melhora o seu humor, de acordo com especialistas.

Um estudo recente, publicado no ‘British Journal of Nutrition’ em dezembro de 2023, revelou que o kiwi pode melhorar o humor e o bem-estar geral.

O estudo foi realizado na Nova Zelândia e examinou 167 participantes com baixos níveis de vitamina C, dividindo-os em três grupos: um que consumiu um comprimido mastigável de placebo de vitamina C, outro que tomou um comprimido mastigável legítimo de vitamina C e um terceiro que incorporou dois kiwis por dia em sua dieta.

Os resultados revelaram que aqueles que consumiram dois kiwis diariamente experimentaram aumentos significativos em seu bem-estar geral e estado de espírito em comparação com os outros dois grupos. Embora tanto os comprimidos de placebo quanto os de vitamina C não tenham mostrado diferenças significativas entre si em termos de efeitos sobre o estado de espírito.

A professora associada de ensino na Universidade de Syracuse, Jane Burrell, destacou que, embora o kiwi tenha sido rotulado como um "super alimento", é importante manter uma perspectiva equilibrada sobre os alimentos. Burrell enfatizou que alimentos da estação e acessíveis localmente também podem fornecer nutrientes vitais, sem a necessidade de recorrer a produtos importados.

Um dos desafios levantados pelo estudo, de acordo com o professor de nutrição esportiva da Western University, Peter Lemon, é a dificuldade de realizar um estudo duplo-cego perfeito ao usar o kiwi, uma vez que os participantes podem esperar sentir efeitos positivos para a saúde ao consumir esta fruta, o que pode influenciar em suas percepções.

Além disso, Lemon apontou que o kiwi contém uma variedade de nutrientes além da vitamina C, o que torna difícil compará-lo diretamente com os suplementos de vitamina C. A presença de antioxidantes e fibras no kiwi pode contribuir para seus efeitos benéficos no humor e bem-estar.