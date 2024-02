Designer ‘humilha’ suas modelos durante desfile e causa indignação

Entretanto, os modelos, embora tenham sido atingidos em diferentes partes de seus corpos e suas roupas e maquiagem, ficaram arruinados. Eles não fizeram nada para impedir que isso acontecesse. Como toque final, Beate Karlsson saiu dos bastidores no final do desfile e também não escapou de um bolo na cara.

No entanto, isso não ajudou os usuários a reagirem a essa ideia que muitos consideraram como uma humilhação aos seus modelos: "Eles criaram o conceito de lixo porque não tiveram que desfilar como as modelos. As modelos são humanas, os designers e as equipes às vezes esquecem disso", "Que vergonha terem que humilhar as modelos para serem notados".

O que a marca quis dizer com o seu desfile?

Após a polêmica surgir, a marca AVAVAV lançou um comunicado nas redes sociais explicando o contexto de seu desfile, comentando que se tratava da importância do amor próprio.

“No período medieval, as pessoas costumavam atirar fezes, pedras e lixo umas nas outras. Online, esses atos não são coisa do passado, pois os comentários de ódio na internet se tornaram parte da cultura moderna. O programa apresentado é um experimento no qual essa brutalidade verbal é traduzida em um espaço físico, onde os modelos atuam como símbolos de auto-respeito, mantendo o rosto sério e erguido enquanto são criticados. Muito obrigado a todos os modelos que desempenharam um papel tão importante nesta performance”.