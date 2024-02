Descubra se você é uma pessoa teimosa ao escolher o tipo de cadeado que mais gosta

Uma pessoa teimosa geralmente é obstinada ou tem atitudes que nem sempre são bem recebidas pelos outros. O teste de personalidade irá ajudá-lo a direcionar melhor sua maneira de ser e como se relacionar com aqueles ao seu redor. O teste consiste em olhar uma imagem, com um fundo azul como distração, com dois cadeados de tipos diferentes, os quais terão uma resposta que poderia mudar sua perspectiva de vida.

Isso é alcançado concentrando-se e conectando-se com nossa intuição, que nos guia para a resposta que melhor se adapta ao que estamos sentindo no momento, o que pode mudar. Você pode estar disposto a ouvir outras pessoas e refletir sobre seus pontos de vista peculiares, ou pode ter um pensamento tão fechado que não permite que ninguém lhe diga algo porque não o considera válido.

Lembre-se de que você precisa ser uma pessoa 100% sincera para não desviar do objetivo principal, tendo em mente que não há uma resposta correta.

Imagem de teste visual Paola Hernández (Paola Hernández)

Se escolheu o primeiro cadeado

Se a sua intuição te levou a um cadeado trancado com chave, isso significa que, embora tenhas as suas próprias opiniões sobre certos assuntos, estás aberto a ouvir os outros e, se achar que o argumento deles é válido, até podes mudar a sua forma de pensar sobre algumas coisas.

Se escolheur o segundo cadeado

Caso esta tenha sido a escolha que sua intuição o levou, significa que você é uma pessoa que normalmente não muda de opinião, é muito fiel ao que acredita e, apesar de outras pessoas poderem contradizê-lo com argumentos válidos, seu pensamento não mudará.