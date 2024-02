Como retocar as mechas sem danificar o cabelo? A dica natural para economizar em tinturas

Depois de um tempo, a cor das tinturas vai perdendo intensidade, por isso é importante que você aprenda como retocar mechas sem danificar o cabelo.

Principalmente, fazê-lo de forma natural permite manter saudável o fio capilar, mas também a sua economia, uma vez que ir constantemente ao salão de beleza tem um custo elevado.

Como retocar as mechas sem danificar o cabelo?

Bem, você obterá o melhor dos dois mundos seguindo o conselho mencionado em Clara. De acordo com os especialistas da Maison Eduardo Sánchez, o vinagre ajuda a que os cabelos tingidos voltem a ressuscitar a cor sem ter que mexer nos tintos.

"Existe um truque caseiro e clássico que é usar vinagre para potenciar o brilho. Uma pequena quantidade de vinagre branco é diluída em água e aplicada nos cabelos após a lavagem", afirmam. Desta forma, a cor ficará mais vibrante e você terá um cabelo visivelmente mais saudável.

De acordo com a mesma fonte, existem mais dois truques de baixo custo. Um deles é misturar um pouco de máscara hidratante, algumas gotas de óleo de coco e aquecer no micro-ondas por alguns segundos.

Faça um rabo de cavalo, umedeça-o e aplique a mistura já fria apenas no rabo de cavalo, deixe descansar por algumas horas enquanto cobre com uma touca. Lave normalmente e terá o cabelo mais bonito e, portanto, a cor mais bonita, mesmo que não tenha retocado com produtos químicos mais fortes.

A segunda dica compartilhada pelos especialistas é comprar um shampoo ou creme matizador, que você usará da seguinte maneira: misture 20 ml de shampoo com o matizador que escolheu. “Aplique massageando o cabelo e deixe agir por cerca de 15 a 20 minutos para reviver seus reflexos sem mudar toda a cor”, apontam do “Soy Carmín”.