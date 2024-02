As previsões do tarot para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta última quarta-feira do mês.

Sagitário

Seu talento e habilidade o levarão longe, então não hesite em dar o passo em direção ao sucesso. É hora de amadurecer e desenvolver seu lado espiritual. Busque novas experiências que alimentem sua alma e te conectem com sua essência. Reflita sobre sua vida e tome decisões que o levem a um futuro melhor. Quarta-feira será um dia de grandes oportunidades.

Capricórnio

Mudar de emprego ou começar seu próprio negócio são possibilidades reais. Suas cores da abundância são o branco e o amarelo, os números da sorte são 08 e 41, Gêmeos e Leão são seus signos aliados para enfrentar as adversidades. Confie no seu talento e habilidades e não deixe que as dúvidas do passado o impeçam. Você fará uma viagem com seus amigos em março.

Aquário

Procure um emprego melhor com uma remuneração mais elevada que lhe permita realizar os seus sonhos e desfrutar de uma vida mais confortável. Seus números mágicos são 16 e 31 porque irão guiá-lo em direção à abundância e fortuna. O laranja e o verde lhe darão a energia e a vitalidade necessárias para atingir seus objetivos. Touro e Gêmeos serão seus aliados esta semana.

Peixes

Mantenha os olhos abertos e tenha cuidado com as pessoas ao seu redor. Não se deixe enganar pelas aparências. Seus números mágicos são 15 e 23 irão guiá-lo em direção à prosperidade e abundância. Vermelho e amarelo lhe darão energia e vitalidade. Grandes oportunidades para iniciar novos projetos e tomar decisões importantes. Câncer e Libra lhe darão apoio e compreensão durante esta semana.

Com informações do site Nueva Mujer