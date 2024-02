As previsões do tarot para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta última quarta-feira do mês.

Leão

Será uma semana de total dedicação ao seu bem-estar e saúde. Ou seja, se você tem algum problema de doença, o tarot lhe diz que você encontrará a cura e recuperará a saúde. Não procure mais situações com amores passados. Tente fechar esse capítulo da sua vida e comece a viver intensamente com amores mais compatíveis. Cuidado com os problemas em seu trabalho.

Virgem

Você será capaz de se antecipar a qualquer problema jurídico ou de trabalho que tenha. Você deve começar de novo em questões amorosas. Se aquela pessoa com quem você está não é para você, reserve um tempo e conheça pessoas mais compatíveis. Em matéria de amor, não duvide tanto do amor, deixe-se amar, o que é o mais importante: que você tenha um companheiro na sua vida.

Libra

Você terá uma promoção com melhor salário e responsabilidades, aceite esse novo desafio com confiança e determinação, pois seu talento e habilidade o levarão longe. O vermelho e o laranja lhe darão energia e vitalidade para enfrentar qualquer obstáculo. Aquário e Áries serão seus aliados durante esta semana, dando-lhe apoio e compreensão. Se você está sofrendo de uma doença, finalmente receberá a cura que tanto deseja.

Escorpião

Não tenha medo de desenvolver seus talentos e se tornar um grande empresário ou político. Seus números mágicos são 08 e 21, eles irão guiá-lo em direção à prosperidade e abundância durante esta semana. O amarelo e o azul forte lhe darão a energia e a determinação necessárias para atingir seus objetivos. Gêmeos e Peixes serão seus aliados perfeitos, proporcionando-lhe apoio e colaboração.

Com informações do site Nueva Mujer