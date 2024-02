As previsões do tarot para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta última quarta-feira do mês.

Áries

Em assuntos amorosos você continuará muito confuso, não saberá qual dos dois ama escolher. Lembre-se que o seu signo quer sempre ter o parceiro ideal, mas procure fazer tudo fluir. Alguém do signo de Capricórnio ou Leão vai falar com você sobre o amor verdadeiro, dê-se a oportunidade de amar. Seus números mágicos são 02 e 30.

Touro

Não hesite, qualquer mudança que você propor será a melhor para você. Portanto, se você tem outro emprego em mente, inscreva-se e ele será concedido a você. Semana para tomar cuidado com a inveja e as fofocas. Tente não se envolver em problemas que não são seus. Para quem é solteiro recomendo que use muito perfume.

Gêmeos

É momemento de deixar todos os rancores e problemas para trás e voltar a ser uma nova pessoa. Um amor do passado está procurando você para voltar. Tente conversar e dizer a ele que é melhor ser amigo e continuar conhecendo pessoas mais compatíveis. Lembre-se de que Gêmeos é gêmeo do zodíaco e isso o torna muito mutável em seu pensamento.

Câncer

Você terá alguns dias de muita energia positiva ao seu redor. Não hesite, estes são momentos de reorganizar tudo o que você tem nos planos para o seu futuro. Você deve continuar com sua rotina de exercícios. Isso ajuda muito a remover todo o estresse que você possa ter e também faz com que você tenha uma aparência melhor.

Com informações do site Nueva Mujer